Dónde ver Lanús vs Tigre en vivo: horario, canal y opciones gratis online (Clausura 2025)

Este miércoles 26 de noviembre de 2025, Lanús y Tigre protagonizan uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El Granate llega con el pecho inflado tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, mientras que el Matador busca dar el golpe en La Fortaleza para meterse en cuartos, donde ya espera Racing.

Si estás buscando cómo ver el partido en vivo, a qué hora juegan y qué canales lo transmiten (con y sin Pack Fútbol), en este artículo tenés toda la información detallada para no perderte nada.

Horario: ¿A qué hora juegan Lanús vs Tigre?

El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez (La Fortaleza). El pitazo inicial está programado para la noche de hoy.

Argentina: 21:30 hs

Brasil, Uruguay, Chile: 21:30 hs

21:30 hs Paraguay, Bolivia, Venezuela: 20:30 hs

20:30 hs Colombia, Perú, Ecuador: 19:30 hs

19:30 hs México: 18:30 hs

18:30 hs España: 01:30 hs (del jueves 27)

Dónde ver Lanús vs Tigre en vivo por TV y Online

Para ver el partido desde Argentina, la transmisión oficial estará a cargo de la señal TNT Sports. Es necesario contar con el servicio de cable básico y tener activo el Pack Fútbol.

Canales de TV según tu cableoperador

Flow: Canal 124 (Digital) y 603 (HD).

Canal 124 (Digital) y 603 (HD). DirecTV: Canal 603 (SD) y 1603 (HD).

Canal 603 (SD) y 1603 (HD). Telecentro: Canal 112 (Digital) y 1018 (HD).

Cómo ver online (streaming)

Si no estás frente al televisor, podés seguir el partido desde tu celular, tablet o computadora a través de las plataformas digitales de los cableoperadores (requieren suscripción activa):

Flow App (para clientes de Personal/Flow).

(para clientes de Personal/Flow). DGO (para clientes de DirecTV).

(para clientes de DirecTV). Telecentro Play (para clientes de Telecentro).

(para clientes de Telecentro). TNT Sports GO (disponible si tenés el pack contratado).

Ver desde el exterior (con y sin VPN)

Si te encontrás fuera de Argentina, las opciones cambian ya que el Pack Fútbol es local:

AFA Play / Fanatiz: Son las plataformas oficiales para ver la Liga Profesional Argentina en el resto del mundo. Ofrecen suscripciones mensuales en dólares.

Son las plataformas oficiales para ver la Liga Profesional Argentina en el resto del mundo. Ofrecen suscripciones mensuales en dólares. Uso de VPN: Si ya tenés una cuenta de Flow o DGO argentina pero estás de viaje, es probable que necesites una VPN configurada con IP de Argentina para desbloquear el contenido georreferenciado y ver el partido “gratis” (usando tu abono local).

Formaciones probables

Los entrenadores perfilan los siguientes once titulares para el duelo decisivo de esta noche:

Lanús (Ricardo Zielinski / Pellegrino)

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Ramiro Carrera, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno; Franco Watson y Rodrigo Castillo.

Tigre (Diego Dabove)

Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Julián López, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo y David Romero.

Datos del partido y el historial

El árbitro designado para impartir justicia es Leandro Rey Hilfer, acompañado en el VAR por Fabrizio Llobet. El ganador de esta llave se enfrentará a Racing Club en la próxima instancia.

Lanús llega a este encuentro en un momento inmejorable tras levantar el trofeo internacional, mientras que Tigre intenta recuperarse de su reciente derrota 0-2 frente a Boca en la fecha anterior.