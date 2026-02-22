Dónde ver en vivo River vs Vélez hoy: plataformas, horario y formaciones confirmadas

Este domingo 22 de febrero de 2026, los fanáticos del fútbol argentino tienen una cita ineludible cuando River Plate reciba a Vélez Sarsfield en uno de los enfrentamientos más esperados y determinantes de la sexta fecha interzonal del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro, que promete ser un verdadero espectáculo táctico y de alto voltaje, tiene su pitazo inicial programado para las 19:15 horas (hora de Argentina). Para todos aquellos simpatizantes que no asistan al estadio en Liniers, la transmisión oficial y exclusiva en directo estará a cargo de la señal deportiva ESPN Premium. A lo largo de este artículo, desglosamos con precisión todas las alternativas legales, canales y plataformas habilitadas para que no te pierdas ni un segundo de la acción.

A qué hora juegan el Fortín y el Millonario

La organización de la máxima categoría del fútbol argentino estableció que este cruce de alto impacto se dispute en el cierre de la jornada dominical. La previa televisiva, con el análisis de los equipos y la llegada de los planteles al estadio, comenzará al menos una hora antes. Los horarios confirmados para el inicio del partido, según las distintas franjas horarias de la región, son los siguientes:

19:15 horas (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay).

(Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay). 18:15 horas (Bolivia y Venezuela).

(Bolivia y Venezuela). 17:15 horas (Colombia, Ecuador y Perú).

(Colombia, Ecuador y Perú). 16:15 horas (México).

Qué canal de televisión transmite el partido en Argentina

Para disfrutar del encuentro a través de la grilla de televisión tradicional, es un requisito técnico y comercial indispensable contar con el servicio adicional del Pack Fútbol. Este paquete premium debe estar contratado previamente a través de su operador de televisión por cable o satelital. La señal oficial designada por la organización para la transmisión de este partido es ESPN Premium.

A continuación, detallamos las frecuencias exactas donde podrás sintonizar el canal según tu empresa proveedora de servicios:

DirecTV : Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD). Cablevisión / Flow : Canal 123 (HD).

: Canal 123 (HD). Telecentro : Canal 111 (SD) y Canal 1017 (HD).

: Canal 111 (SD) y Canal 1017 (HD). Claro TV : Canal 120 (HD).

: Canal 120 (HD). Movistar TV: Canal 251 (HD).

Cómo ver online el encuentro a través de plataformas de streaming

En la era digital, una gran porción de la audiencia prefiere seguir las acciones desde dispositivos móviles, tabletas, computadoras de escritorio o televisores inteligentes. Para ellos, existen diversas alternativas legales de streaming. Al igual que en el formato televisivo, todas estas opciones exigen indefectiblemente estar suscripto al Pack Fútbol y poseer un usuario activo en el sistema del cableoperador. Las plataformas oficiales habilitadas son:

Flow (exclusivo para clientes de Cablevisión/Personal).

(exclusivo para clientes de Cablevisión/Personal). DGO (exclusivo para clientes de DirecTV).

(exclusivo para clientes de DirecTV). Telecentro Play (exclusivo para clientes de Telecentro).

Por otro lado, el encuentro también se podrá visualizar mediante la plataforma de streaming Disney+. Es crucial aclarar que el acceso a la transmisión del fútbol argentino dentro de esta aplicación está restringido únicamente a aquellas cuentas que posean la suscripción en su nivel “Premium” (que incluye el apartado completo de deportes de ESPN) para el territorio de la República Argentina.

Cómo llegan los equipos a este compromiso decisivo

Ambas instituciones arriban a este cruce con la necesidad imperiosa de sumar de a tres puntos para consolidarse en la tabla de posiciones de sus respectivas zonas en el Torneo Apertura. Vélez Sarsfield, jugando ante su público, buscará imponer su localía y demostrar el trabajo de la semana para escalar posiciones, apoyándose en la solidez de su mediocampo y la velocidad de sus extremos.

Por su parte, River Plate llega a Liniers con la ambición que lo caracteriza, intentando desplegar su habitual juego ofensivo y de posesión. El cuerpo técnico ha trabajado intensamente para ajustar detalles defensivos y potenciar la eficacia en los últimos metros, sabiendo que una victoria en condición de visitante frente a un rival de jerarquía es un envión anímico fundamental para el resto del semestre.

Datos estructurales del encuentro y autoridades designadas

Para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo del juego, la Liga Profesional de Fútbol ha confirmado la terna arbitral y el escenario donde se desarrollarán las acciones:

Estadio: José Amalfitani (ubicado en el barrio de Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

(ubicado en el barrio de Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Árbitro principal: Darío Herrera .

. Árbitro asistente 1: Cristian Navarro .

. Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco .

. Cuarto árbitro: Pablo Giménez .

. Encargado del VAR: Germán Delfino .

. Encargado del AVAR: Laura Fortunato.

Posibles formaciones de los equipos para el partido de hoy

Los entrenadores ultiman los detalles tácticos y, si bien la confirmación oficial de las planillas se entrega en los vestuarios minutos antes del inicio, los trabajos realizados durante los últimos entrenamientos permiten perfilar las siguientes alineaciones titulares: