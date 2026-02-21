Chau TyC Sports: cómo funciona LPF Play, cuánto cuesta y cómo ver el fútbol de ascenso en 2026

El inicio de la temporada 2026 trajo consigo un cambio histórico para los hinchas del fútbol argentino, especialmente para aquellos que siguen con pasión los torneos del ascenso. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió no renovar los derechos televisivos tradicionales y mudó el 100% de las transmisiones de la Primera Nacional y la Primera B Metropolitana a su propia plataforma de streaming: LPF Play.

Esta decisión impacta directamente a cientos de miles de usuarios, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad de equipos de estas categorías, como Morón, San Miguel, Acassuso, Tristán Suárez o Quilmes. Si sos uno de los fanáticos que busca seguir a su equipo este fin de semana, en este artículo te explicamos al detalle cómo descargar la aplicación, cuáles son los costos reales y qué podés esperar de las transmisiones.

Qué es LPF Play y por qué revolucionó las transmisiones de la AFA

LPF Play (La Pasión del Fútbol) no es una plataforma completamente nueva, ya que cuenta con más de tres años de existencia y supera los 600 mil usuarios registrados. Sin embargo, en febrero de 2026 tomó un rol protagónico al convertirse en la pantalla exclusiva de la Primera Nacional, la Primera B Metropolitana, la Primera C y el Torneo Federal A.

El cambio de paradigma responde a una estrategia de la AFA para centralizar sus ingresos y modernizar la experiencia del espectador. Al no llegar a un acuerdo económico satisfactorio con empresas de telecomunicaciones y señales deportivas de cable tradicionales, la entidad optó por la autogestión de sus derechos audiovisuales.

Ver también: Pelota Libre Fútbol En Vivo: Dónde Ver Los Partidos Online, Horarios, Tabla De Posiciones Y Alternativas

Para garantizar la calidad de los encuentros, la producción general de los partidos quedó a cargo de la empresa La Corte. Según información oficial, cada transmisión cuenta con un despliegue técnico que incluye:

Entre tres y cuatro cámaras HD por partido para una cobertura amplia del campo de juego.

por partido para una cobertura amplia del campo de juego. Duplas de relator y comentarista asignados a cada encuentro en vivo.

asignados a cada encuentro en vivo. Contenidos complementarios , como la llegada de los micros, notas en los vestuarios, charlas técnicas y entrevistas post-partido.

, como la llegada de los micros, notas en los vestuarios, charlas técnicas y entrevistas post-partido. Resúmenes inmediatos y repeticiones de las jugadas más destacadas.

Cómo descargar la aplicación y ver los partidos desde cualquier dispositivo

El acceso a LPF Play fue diseñado para ser multiplataforma, buscando retener a una audiencia que está cada vez más acostumbrada a consumir contenido desde sus teléfonos móviles o televisores inteligentes.

El procedimiento para empezar a ver los partidos de tu equipo es rápido y sencillo. A continuación, te detallamos las opciones disponibles según el dispositivo que utilices en tu hogar:

Desde la computadora: Alcanza con ingresar desde cualquier navegador web a la dirección oficial [www.lpfplay.com](https://www.lpfplay.com).

Alcanza con ingresar desde cualquier navegador web a la dirección oficial [www.lpfplay.com](https://www.lpfplay.com). Teléfonos celulares (Android e iOS): En el caso de Android, debés buscar “LPF Play” en la Google Play Store. Si usás un iPhone, la aplicación se encuentra disponible en la App Store de Apple y requiere iOS 15.1 o posterior (pesa aproximadamente 54.8 MB).

En el caso de Android, debés buscar “LPF Play” en la Google Play Store. Si usás un iPhone, la aplicación se encuentra disponible en la App Store de Apple y requiere iOS 15.1 o posterior (pesa aproximadamente 54.8 MB). Smart TVs y dispositivos de streaming: La app oficial se puede descargar directamente desde la tienda de aplicaciones de la mayoría de los televisores inteligentes. Además, cuenta con soporte total para Apple TV y dispositivos Chromecast. Si tu TV es más antiguo y no admite la app, siempre existe la opción de conectar la notebook vía cable HDMI.

Cuánto cuesta LPF Play: el cronograma de cobros y los meses gratis

Una de las mayores inquietudes que surgió en Google Discover y redes sociales en los últimos días tiene que ver con la gratuidad del servicio. Desde la Asociación del Fútbol Argentino implementaron un esquema de transición gradual para acostumbrar a los hinchas a la nueva plataforma antes de exigir un abono mensual.

El plan de la AFA contempla tres etapas bien marcadas para el usuario. Según estimaciones del mercado, una vez que finalice el período de gracia, la suscripción mensual rondaría los 10 dólares (aproximadamente 14.000 pesos argentinos al tipo de cambio actual), aunque el valor oficial para el mercado local será ratificado próximamente.

Etapa de implementación Condiciones de uso Costo para el usuario Fechas 1 y 2 (Febrero 2026) Acceso libre y directo. No se requiere crear un usuario ni registrarse en la plataforma. 100% Gratis A partir de la Fecha 3 Acceso bloqueado para invitados. Es obligatorio registrarse con correo electrónico y contraseña. Gratis (por un período inicial de 3 meses) Segunda mitad del torneo Acceso exclusivo para usuarios registrados que adhieran a un abono mensual. Suscripción paga (Valor estimado: USD 10)

Los problemas técnicos en el debut: ¿está preparada la plataforma?

Si bien la iniciativa de modernizar el fútbol de ascenso fue bien recibida por una gran porción del público debido a la mejora en la calidad de imagen, los primeros fines de semana de febrero dejaron en evidencia algunos desafíos de infraestructura de servidores. A nivel de análisis técnico, la transmisión simultánea de múltiples eventos deportivos en vivo representa una exigencia masiva de ancho de banda y estabilidad que la app aún debe pulir.

Durante las jornadas iniciales, cuando se disputaron varios partidos en simultáneo, los usuarios a lo largo de la Provincia de Buenos Aires y el país reportaron fallas. Particularmente los sábados 14 y 21 de febrero, en el pico de partidos de la tarde, la aplicación sufrió caídas masivas y congelamiento de imágenes.

Un caso emblemático ocurrió durante el cruce entre Acassuso y Chaco For Ever, donde la transmisión se cortó abruptamente a los 39 minutos, dejando a los espectadores sin poder ver el desenlace. Aunque desde LPF Play destacaron que lograron picos de 40.000 espectadores simultáneos en un solo evento y más de 230.000 usuarios activos durante el fin de semana inaugural, la estabilidad del servidor ante alta demanda simultánea sigue siendo el principal aspecto a resolver antes de que el servicio pase a ser de pago obligatorio.

Qué otros contenidos ofrece la aplicación oficial del fútbol argentino

Más allá de ser la nueva casa del ascenso, la AFA busca posicionar a LPF Play como un verdadero ecosistema digital para los fanáticos. Quienes descarguen la aplicación no solo encontrarán los partidos de su equipo, sino que también tendrán acceso a un catálogo muy nutrido de material on-demand.

Actualmente, la plataforma nutre su oferta diaria con los siguientes contenidos exclusivos:

Fútbol Femenino y Proyección: Transmisión en vivo del Campeonato Femenino de Primera División y todos los encuentros de la Reserva (Torneo Proyección).

Transmisión en vivo del Campeonato Femenino de Primera División y todos los encuentros de la Reserva (Torneo Proyección). AFA Estudio: Programas especiales de producción propia, como “Foodgoal” (con entrevistas íntimas a figuras como Lautaro Martínez, Nahuel Molina y Alexis Mac Allister) y la serie “Formadores”, con la participación de técnicos y exjugadores.

Programas especiales de producción propia, como “Foodgoal” (con entrevistas íntimas a figuras como Lautaro Martínez, Nahuel Molina y Alexis Mac Allister) y la serie “Formadores”, con la participación de técnicos y exjugadores. Cobertura de Selecciones Nacionales: Seguimiento en vivo, entrenamientos y resúmenes de competencias juveniles como los sudamericanos Sub 20 y Sub 17, tanto en fútbol de campo como en Futsal.

Seguimiento en vivo, entrenamientos y resúmenes de competencias juveniles como los sudamericanos Sub 20 y Sub 17, tanto en fútbol de campo como en Futsal. El show de la Liga Profesional: Resúmenes semanales con todos los goles de la Primera División.

El cambio de modelo ya está en marcha. Mientras los clubes del ascenso celebran un nuevo acuerdo de inyección de capital (los equipos de la Primera Nacional percibirán 65 millones de pesos por mes, y los de la B Metro, 20 millones), los hinchas se encuentran en pleno proceso de adaptación a esta nueva era del streaming que promete cambiar para siempre el consumo del fútbol de los sábados por la tarde.