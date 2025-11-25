Dónde ver Champions League EN VIVO (Noviembre 2025): Horarios, Canales y Streaming Gratis

La UEFA Champions League 2025/2026 atraviesa su momento más caliente del año. Este martes 25 y miércoles 26 de noviembre se disputa la Fecha 5 de la Fase de Liga, clave para definir quiénes entran directo a octavos y quiénes deberán pelear el repechaje.

Si buscás dónde ver la Champions en vivo desde Argentina, los horarios confirmados y las opciones para ver los partidos gratis de forma legal, esta guía actualizada resuelve todas tus dudas.

Horarios Champions League: Partidos Fecha 5 (Noviembre 2025)

A continuación, la agenda completa con horario de Argentina (GMT-3). Agendá los partidos destacados donde juegan figuras de la Selección como Julián Álvarez, Lautaro Martínez y el “Dibu” Martínez.

Martes 25 de Noviembre

Horario (ARG) Partido Destacado Transmisión 14:45 Slovan Bratislava vs. AC Milan ESPN / Disney+ 14:45 Sparta Praga vs. Atlético de Madrid Fox Sports / Disney+ 17:00 Manchester City vs. Feyenoord ESPN / Disney+ 17:00 Bayern Múnich vs. PSG ESPN 2 / Disney+ 17:00 Inter de Milán vs. RB Leipzig Fox Sports / Disney+ 17:00 Barcelona vs. Brest Disney+ Premium

Miércoles 26 de Noviembre

Horario (ARG) Partido Destacado Transmisión 14:45 Estrella Roja vs. Stuttgart ESPN / Disney+ 14:45 Sturm Graz vs. Girona Fox Sports / Disney+ 17:00 Liverpool vs. Real Madrid ESPN / Disney+ 17:00 Aston Villa vs. Juventus Fox Sports / Disney+ 17:00 Mónaco vs. Benfica ESPN 3 / Disney+ 17:00 PSV vs. Shakhtar Disney+ Premium

Dónde ver en vivo: Canales y Streaming en Argentina

Los derechos oficiales de la Champions League 2025 en nuestro país pertenecen a Disney. Existen dos vías para no perderse nada:

Televisión por Cable: Si tenés Flow, Telecentro o DirecTV, los partidos se reparten entre las señales de ESPN (1, 2, 3 y 4) y Fox Sports (1, 2 y 3). Revisá la guía de programación de tu operador minutos antes del partido.

Si tenés Flow, Telecentro o DirecTV, los partidos se reparten entre las señales de (1, 2, 3 y 4) y (1, 2 y 3). Revisá la guía de programación de tu operador minutos antes del partido. Streaming Online (Disney+): Plan Estándar: Te permite ver los partidos que salen por los canales de cable tradicionales. Plan Premium: Es obligatorio para ver todos los partidos en simultáneo, especialmente los que no entran en la grilla televisiva.



Cómo ver Champions League Gratis y Legal (Opción VPN)

Muchos usuarios buscan alternativas para ver fútbol gratis sin caer en sitios piratas peligrosos. La opción 100% legal es utilizar una VPN para acceder a canales europeos de aire que transmiten la copa.

Canales abiertos recomendados para hoy:

RTL Play (Bélgica) o Club RTL: Suelen transmitir un partido importante por jornada. Requiere IP de Bélgica. ServusTV (Austria): Excelente calidad HD para el partido destacado de los miércoles. Requiere IP de Austria. RTÉ 2 (Irlanda): Transmite los martes. Requiere IP de Irlanda.

Tabla de Posiciones Actualizada (Top 10)

Así marcha la Fase de Liga. Recordá que terminar entre los primeros 8 asegura el pase a Octavos de Final.

Pos Equipo PJ Puntos Dif. Gol 1 Liverpool 4 12 +10 2 Sporting CP 4 10 +7 3 Mónaco 4 10 +6 4 Brest 4 10 +5 5 Inter de Milán 4 10 +5 6 Barcelona 4 9 +10 7 Borussia Dortmund 4 9 +6 8 Aston Villa 4 9 +5 9 Atalanta 4 8 +5 10 Manchester City 4 7 +6

¿Qué pasa si me pierdo el partido en vivo?

Si no llegás al horario de las 17:00, tanto Disney+ como Star+ (integrado ahora en la plataforma) dejan el partido on demand para verlo completo apenas finaliza la transmisión.