Dónde ver Champions League EN VIVO (Noviembre 2025): Horarios, Canales y Streaming Gratis

Champions League en vivo

La UEFA Champions League 2025/2026 atraviesa su momento más caliente del año. Este martes 25 y miércoles 26 de noviembre se disputa la Fecha 5 de la Fase de Liga, clave para definir quiénes entran directo a octavos y quiénes deberán pelear el repechaje.

Si buscás dónde ver la Champions en vivo desde Argentina, los horarios confirmados y las opciones para ver los partidos gratis de forma legal, esta guía actualizada resuelve todas tus dudas.

Horarios Champions League: Partidos Fecha 5 (Noviembre 2025)

A continuación, la agenda completa con horario de Argentina (GMT-3). Agendá los partidos destacados donde juegan figuras de la Selección como Julián Álvarez, Lautaro Martínez y el “Dibu” Martínez.

Martes 25 de Noviembre

Horario (ARG)Partido DestacadoTransmisión
14:45Slovan Bratislava vs. AC MilanESPN / Disney+
14:45Sparta Praga vs. Atlético de MadridFox Sports / Disney+
17:00Manchester City vs. FeyenoordESPN / Disney+
17:00Bayern Múnich vs. PSGESPN 2 / Disney+
17:00Inter de Milán vs. RB LeipzigFox Sports / Disney+
17:00Barcelona vs. BrestDisney+ Premium

Miércoles 26 de Noviembre

Horario (ARG)Partido DestacadoTransmisión
14:45Estrella Roja vs. StuttgartESPN / Disney+
14:45Sturm Graz vs. GironaFox Sports / Disney+
17:00Liverpool vs. Real MadridESPN / Disney+
17:00Aston Villa vs. JuventusFox Sports / Disney+
17:00Mónaco vs. BenficaESPN 3 / Disney+
17:00PSV vs. ShakhtarDisney+ Premium

Dónde ver en vivo: Canales y Streaming en Argentina

Los derechos oficiales de la Champions League 2025 en nuestro país pertenecen a Disney. Existen dos vías para no perderse nada:

  • Televisión por Cable: Si tenés Flow, Telecentro o DirecTV, los partidos se reparten entre las señales de ESPN (1, 2, 3 y 4) y Fox Sports (1, 2 y 3). Revisá la guía de programación de tu operador minutos antes del partido.
  • Streaming Online (Disney+):
    • Plan Estándar: Te permite ver los partidos que salen por los canales de cable tradicionales.
    • Plan Premium: Es obligatorio para ver todos los partidos en simultáneo, especialmente los que no entran en la grilla televisiva.

Cómo ver Champions League Gratis y Legal (Opción VPN)

Muchos usuarios buscan alternativas para ver fútbol gratis sin caer en sitios piratas peligrosos. La opción 100% legal es utilizar una VPN para acceder a canales europeos de aire que transmiten la copa.

Canales abiertos recomendados para hoy:

  1. RTL Play (Bélgica) o Club RTL: Suelen transmitir un partido importante por jornada. Requiere IP de Bélgica.
  2. ServusTV (Austria): Excelente calidad HD para el partido destacado de los miércoles. Requiere IP de Austria.
  3. RTÉ 2 (Irlanda): Transmite los martes. Requiere IP de Irlanda.

Tabla de Posiciones Actualizada (Top 10)

Así marcha la Fase de Liga. Recordá que terminar entre los primeros 8 asegura el pase a Octavos de Final.

PosEquipoPJPuntosDif. Gol
1Liverpool412+10
2Sporting CP410+7
3Mónaco410+6
4Brest410+5
5Inter de Milán410+5
6Barcelona49+10
7Borussia Dortmund49+6
8Aston Villa49+5
9Atalanta48+5
10Manchester City47+6

¿Qué pasa si me pierdo el partido en vivo?

Si no llegás al horario de las 17:00, tanto Disney+ como Star+ (integrado ahora en la plataforma) dejan el partido on demand para verlo completo apenas finaliza la transmisión.

