Dónde ver Champions League EN VIVO (Noviembre 2025): Horarios, Canales y Streaming Gratis

La UEFA Champions League 2025/2026 atraviesa su momento más caliente del año. Este martes 25 y miércoles 26 de noviembre se disputa la Fecha 5 de la Fase de Liga, clave para definir quiénes entran directo a octavos y quiénes deberán pelear el repechaje.
Si buscás dónde ver la Champions en vivo desde Argentina, los horarios confirmados y las opciones para ver los partidos gratis de forma legal, esta guía actualizada resuelve todas tus dudas.
Horarios Champions League: Partidos Fecha 5 (Noviembre 2025)
A continuación, la agenda completa con horario de Argentina (GMT-3). Agendá los partidos destacados donde juegan figuras de la Selección como Julián Álvarez, Lautaro Martínez y el “Dibu” Martínez.
Martes 25 de Noviembre
|Horario (ARG)
|Partido Destacado
|Transmisión
|14:45
|Slovan Bratislava vs. AC Milan
|ESPN / Disney+
|14:45
|Sparta Praga vs. Atlético de Madrid
|Fox Sports / Disney+
|17:00
|Manchester City vs. Feyenoord
|ESPN / Disney+
|17:00
|Bayern Múnich vs. PSG
|ESPN 2 / Disney+
|17:00
|Inter de Milán vs. RB Leipzig
|Fox Sports / Disney+
|17:00
|Barcelona vs. Brest
|Disney+ Premium
Miércoles 26 de Noviembre
|Horario (ARG)
|Partido Destacado
|Transmisión
|14:45
|Estrella Roja vs. Stuttgart
|ESPN / Disney+
|14:45
|Sturm Graz vs. Girona
|Fox Sports / Disney+
|17:00
|Liverpool vs. Real Madrid
|ESPN / Disney+
|17:00
|Aston Villa vs. Juventus
|Fox Sports / Disney+
|17:00
|Mónaco vs. Benfica
|ESPN 3 / Disney+
|17:00
|PSV vs. Shakhtar
|Disney+ Premium
Dónde ver en vivo: Canales y Streaming en Argentina
Los derechos oficiales de la Champions League 2025 en nuestro país pertenecen a Disney. Existen dos vías para no perderse nada:
- Televisión por Cable: Si tenés Flow, Telecentro o DirecTV, los partidos se reparten entre las señales de ESPN (1, 2, 3 y 4) y Fox Sports (1, 2 y 3). Revisá la guía de programación de tu operador minutos antes del partido.
- Streaming Online (Disney+):
- Plan Estándar: Te permite ver los partidos que salen por los canales de cable tradicionales.
- Plan Premium: Es obligatorio para ver todos los partidos en simultáneo, especialmente los que no entran en la grilla televisiva.
Cómo ver Champions League Gratis y Legal (Opción VPN)
Muchos usuarios buscan alternativas para ver fútbol gratis sin caer en sitios piratas peligrosos. La opción 100% legal es utilizar una VPN para acceder a canales europeos de aire que transmiten la copa.
Canales abiertos recomendados para hoy:
- RTL Play (Bélgica) o Club RTL: Suelen transmitir un partido importante por jornada. Requiere IP de Bélgica.
- ServusTV (Austria): Excelente calidad HD para el partido destacado de los miércoles. Requiere IP de Austria.
- RTÉ 2 (Irlanda): Transmite los martes. Requiere IP de Irlanda.
Tabla de Posiciones Actualizada (Top 10)
Así marcha la Fase de Liga. Recordá que terminar entre los primeros 8 asegura el pase a Octavos de Final.
|Pos
|Equipo
|PJ
|Puntos
|Dif. Gol
|1
|Liverpool
|4
|12
|+10
|2
|Sporting CP
|4
|10
|+7
|3
|Mónaco
|4
|10
|+6
|4
|Brest
|4
|10
|+5
|5
|Inter de Milán
|4
|10
|+5
|6
|Barcelona
|4
|9
|+10
|7
|Borussia Dortmund
|4
|9
|+6
|8
|Aston Villa
|4
|9
|+5
|9
|Atalanta
|4
|8
|+5
|10
|Manchester City
|4
|7
|+6
¿Qué pasa si me pierdo el partido en vivo?
Si no llegás al horario de las 17:00, tanto Disney+ como Star+ (integrado ahora en la plataforma) dejan el partido on demand para verlo completo apenas finaliza la transmisión.