Domingo pasado por agua en la provincia de Buenos Aires: se anticipan tormentas fuertes

lluvia en navidad

La primavera está llegando a su fin , dando paso al verano, pero el clima continúa mostrando un comportamiento cambiante. A solo 17 días de terminar el año, el territorio bonaerense atraviesa jornadas que alternan calores intensos con períodos inestables y lluviosos, sin que las altas temperaturas terminen de ceder.

Para este domingo 14 de diciembre, los organismos meteorológicos prevén tormentas aisladas a lo largo de toda la jornada, con posibilidad de que algunas sean localmente fuertes durante la tarde en distintos puntos de la provincia. Estas condiciones estarán acompañadas por un descenso térmico, con temperaturas que se ubicarán en torno a 17 grados de mínima y 24 de máxima.

Descenso térmico y lluvias, pero el calor no se va

Aunque las precipitaciones traerán algo de alivio momentáneo, el calor seguirá presente en los próximos días.

Desde el lunes, se espera una mejora gradual del tiempo, con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, tornándose mayormente nublado por la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán en valores más templados, con registros que oscilarán entre 17 y 26 grados.

El martes continuaría con condiciones similares, cielo algo nublado durante toda la jornada y temperaturas de entre 15 y 26 grados, mientras que el miércoles se anticipa con cielo parcialmente nublado, una mínima cercana a 16 grados y una máxima que podría alcanzar los 28 grados.

El calor vuelve a sentirse hacia el fin de semana

De cara al fin de semana, el verano comenzará a hacerse sentir con mayor fuerza. Para el viernes, se prevé nubosidad variable y un nuevo ascenso de las temperaturas, que rondarán entre 19 grados de mínima y 29 de máxima, marcando el retorno de jornadas más calurosas en gran parte de la provincia.

Con el año entrando en su recta final, el clima acompaña esta transición con días inestables, lluvias intermitentes y calor persistente, un combo típico de diciembre en suelo bonaerense.

