Dolores: se llevó adelante el juicio por el femicidio de General Belgrano. ¿Cuándo se conocerá el veredicto?

Francisco Díaz
un policia asesino a su exsuegra y fue detenido

Se efectuó en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Dolores, el juicio contra Nataniel Thierry Schouten, un expolicía acusado de asesinar brutalmente a su exsuegra, Marcela Alejandra Costilch, e intentar matar a su expareja, Eliana Peña, en julio de 2024 en la localidad bonaerense de General Belgrano.

El proceso judicial está a cargo de los jueces Antonio Severino, Christian Rabaia y Matías Zabaljauregui, quienes deberán definir la situación del imputado, que enfrenta cargos por femicidio y tentativa de homicidio, delitos que podrían derivar en una condena a prisión perpetua.

La semana cierra con temperaturas ideales antes de la llegada de las lluvias
Mirá también:

La semana cierra con temperaturas ideales antes de la llegada de las lluvias

EL CRIMEN

El 27 de julio de 2024, Schouten irrumpió en la vivienda de su exsuegra en el barrio 102 de General Belgrano y la atacó a garrotazos mientras dormía.

“Entró por el fondo, se subió a la cama y de parado le explotó la cabeza a palazos”, relató el abogado de la familia Costilch, Julio Torrada.

Tras el asesinato, el acusado se dirigió a la casa de su expareja Eliana Peña y la golpeó de la misma manera. La mujer logró escapar y pedir auxilio; un vecino redujo al agresor y le salvó la vida. A pesar de ello, Peña sufrió múltiples lesiones en la cabeza.

AMENAZAS Y ANTECEDENTES

Un mes antes del crimen, Peña había denunciado a Schouten por lesiones leves y amenazas, lo que motivó que la Justicia le impusiera una restricción perimetral y le entregara un botón antipánico.

Pese a esa medida, el entonces policía de la provincia de Buenos Aires —que ya había sido condenado por violencia de género— persistió con las intimidaciones hacia su expareja y su exsuegra, a quienes hostigaba porque no le permitían ver al hijo que había tenido con Peña.

EL JUICIO

Durante la audiencia en Dolores declararon testigos y familiares de la víctima, quienes describieron la violencia ejercida por Schouten en los meses previos al crimen. El propio acusado hizo uso de la palabra y, entre lágrimas, pidió perdón alegando que “no era consciente de lo que hacía”, lo que fue interpretado por la querella como un intento de atenuar la condena.

La sala de audiencias estuvo colmada de vecinos y allegados que recordaron a Marcela como una mujer trabajadora y solidaria, muy querida en General Belgrano por su tarea en la equinoterapia para niños con autismo.

Su hijo, Enzo Peña, expresó: “Esperamos la pena que este animal se merece: la reclusión por tiempo indeterminado. Mi mamá era un ser de luz”.

LO QUE VIENE

El veredicto se dará a conocer el 26 de octubre a las 14 horas en Dolores. Schouten permanece detenido en la Unidad Penal N° 9 de La Plata.

De confirmarse la acusación, podría recibir la máxima condena prevista en el Código Penal: prisión perpetua.

Cae banda narco que operaba en la Costa Atlántica y era dirigida desde la cárcel de Dolores
Mirá también:

Cae banda narco que operaba en la Costa Atlántica y era dirigida desde la cárcel de Dolores
ETIQUETAS
Compartir este artículo
rio salado
Comienzan las obras de dragado en la Cuenca del Río Salado para mitigar inundaciones en Provincia de Buenos Aires
Provincia
Policía de General Belgrano enfrentará juicio por femicidio y ataque a su pareja en Dolores
Comenzó en Dolores el juicio oral al policía acusado de femicidio en General Belgrano
Dolores General Belgrano
Espert criticó a Fuerza Patria y convocó a una batalla cultural en vísperas de las elecciones
Espert niega vínculos con empresario narco y afirma ser víctima de una campaña sucia
Nacionales
Cristina volvió a la carga y critica fuerte a Milei:
Cristina Kirchner criticó duramente a Milei y vaticinó una nueva devaluación económica
Nacionales
Cae banda narco que operaba en la Costa Atlántica y era dirigida desde la cárcel de Dolores
Dolores
terapia cigarrillo
Tragedia: una mujer murió al prender un cigarrillo y desatar un incendio en el hospital donde estaba internada
Nacionales
Temperaturas agradables y sol: la primavera se hace sentir en la Provincia de Buenos Aires
Provincia

Más leídas