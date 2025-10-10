Dolores: consternación por la muerte de un joven policía

Una triste noticia conmueve a la comunidad de Dolores, luego de que en las últimas horas se produjera un macabro hallazgo en una vivienda ubicada sobre calle Aparicio.

Según confirmaron fuentes policiales, tras un llamado al 911, personal de emergencias acudió al lugar y encontró el cuerpo sin vida de un oficial de policía de alrededor de 26 años.

Las primeras pericias llevadas a cabo en el lugar indicarían que se trataría de un hecho de autodeterminación, aunque la investigación continúa para determinar las circunstancias que rodearon el trágico episodio.

El joven se desempeñaba como efectivo en la fuerza bonaerense, y su muerte genera profundo dolor entre sus compañeros y allegados.

🕊️ Recomendaciones y acompañamiento

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional o pensamientos suicidas, no estás solo. Podés comunicarte de manera gratuita y confidencial con:

Línea 135 (Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires)

(Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires) (011) 5275-1135 o 0800-345-1435 (desde todo el país)

o (desde todo el país) También se puede escribir por WhatsApp al 11-2455-5040 o visitar www.casbaires.org.ar

Buscar ayuda es un paso importante. Siempre hay alguien dispuesto a escuchar.