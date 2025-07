Dolorense perdió casi $1.000.000 en estafa telefónica: alertan sobre fraudes de ANSES

En un preocupante episodio de estafa telefónica, un vecino de la ciudad de Dolores perdió $ 950.000 tras ser engañado por delincuentes que se hicieron pasar por personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El hecho ocurrió en las últimas horas del jueves.

Detalles de la estafa telefónica en Dolores

La víctima recibió un llamado en el que le informaron sobre la disponibilidad de un beneficio y le indicaron que debía seguir una serie de instrucciones para obtenerlo. A través de esta maniobra, los estafadores lograron obtener datos y contraseñas bancarias del damnificado.

Una vez en posesión de esta información, realizaron transferencias desde la cuenta de la víctima sin su consentimiento. Tras el hecho, el afectado formalizó una denuncia, lo que dio inicio a una investigación por parte de las autoridades competentes.

Recomendaciones para prevenir estafas telefónicas

Frente a esta situación, se recuerdan algunas recomendaciones para evitar caer en este tipo de engaños:

No brindar datos personales, bancarios o contraseñas por teléfono.

Desconfiar de llamados inesperados, incluso si dicen ser de organismos oficiales.

Cortar la comunicación y contactar directamente al organismo para verificar la información.

No realizar operaciones en cajeros automáticos a instancias de desconocidos que llaman por teléfono.

Denunciar cualquier intento de estafa al 911 o en la comisaría más cercana.

Las autoridades instan a la comunidad a estar atenta y a difundir estas recomendaciones, con particular énfasis en la protección de personas mayores, quienes son un blanco frecuente de estos delitos.

Postura oficial de ANSES ante las estafas

Ante las denuncias recibidas por intentos de estafas, ANSES aclara que jamás se comunicará para solicitar datos personales o información bancaria. Esta advertencia incluye correos electrónicos, redes sociales y mensajes de texto.

ANSES recuerda que cualquier publicación que no se encuentre en su sitio oficial o que dirija a formularios sospechosos debe ser ignorada. Además, se aconseja no divulgar datos personales en redes sociales y evitar compartir información sensible de homebanking.

Para realizar denuncias, la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios de ANSES está habilitada para recibir los reclamos. Los canales disponibles son: