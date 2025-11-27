Dolor y conmoción: quién es la profesional que perdió la vida en los acantilados de Mar del Plata

Tenía 33 años y era oriunda de Tres Arroyos. Licenciada en Comunicación Social por la UNLP y consultora digital, se encontraba en la ciudad por un evento corporativo. Falleció al caer al vacío en Barranca de Los Lobos, en un sector de acceso restringido y peligroso.

MAR DEL PLATA. — La tragedia que sacudió este miércoles a la zona sur de Mar del Plata tiene nombre y apellido, y una historia que ha dejado consternada a la comunidad de Tres Arroyos y al ámbito de la comunicación bonaerense. La víctima fatal del accidente ocurrido en Barranca de Los Lobos fue identificada como Leticia Lembi, una joven de 33 años que se encontraba en la ciudad balnearia combinando obligaciones laborales con un momento de esparcimiento que terminó de la peor manera.

Un perfil brillante y querido

Oriunda de Tres Arroyos, Lembi había construido una carrera sólida basada en su pasión por la comunicación. Formada en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde se graduó como Licenciada en Comunicación Social, dio sus primeros pasos en el periodismo tradicional. Sin embargo, su perfil inquieto y su capacidad de adaptación la llevaron en los últimos años a especializarse en el mundo digital, trabajando actualmente en el área de consultoría en comunicación y marketing.

Quienes compartieron redacciones y oficinas con ella la definen no solo por su talento, sino por su calidez humana. Tras conocerse la noticia, colegas y excompañeros la recordaron como una “profesional entusiasta, creativa y profundamente comprometida” con su labor. Más allá de lo profesional, sus allegados destacaron su “amabilidad y respeto”, rasgos que la hacían una persona muy querida en sus círculos íntimos.

La fatalidad en una zona de riesgo

Leticia había viajado a Mar del Plata para participar de un evento organizado por la consultora para la que trabajaba. Aprovechando el tiempo libre, decidió recorrer la zona sur de la ciudad junto a un grupo de amigos y familiares para disfrutar del paisaje costero.

El accidente ocurrió en un punto específico de los acantilados, a la altura del kilómetro 365 de la Ruta 11 (zona Barranca de Los Lobos). Allí se erige una vieja estructura de hormigón con una escalera que, según testigos presenciales, se encuentra en “claro deterioro” y sin medidas de seguridad adecuadas, bajando peligrosamente hacia las rocas.

Las primeras reconstrucciones de la investigación, a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos, indican que la joven intentó posar para una fotografía en dicha plataforma. Fue en ese instante —ya sea por un resbalón fatal o por el estado de la estructura— que perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de 25 metros. El impacto contra las rocas fue tremendo y le causó la muerte de manera instantánea, haciendo inútiles los esfuerzos de los equipos de rescate que llegaron al lugar minutos después.

Duelo en Tres Arroyos

La noticia impactó con fuerza en su ciudad natal, donde la familia Lembi es conocida, y resonó rápidamente en La Plata y Mar del Plata. Las redes sociales se llenaron de mensajes de incredulidad y dolor, despidiendo a una mujer joven con un futuro prometedor que vio su vida truncada en un segundo.

La investigación continúa caratulada como “averiguación de causales de muerte”, mientras se espera el informe final de la autopsia y las pericias sobre el terreno para determinar si hubo negligencia en la falta de señalización o clausura del acceso a la estructura ruinosa.