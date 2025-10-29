Día no laborable en noviembre: ¿cómo afecta a los pagos de jubilados de ANSES?

Ana Salgueiro
A partir de hoy, ¿cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en agosto de 2025?

El Gobierno argentino ha declarado el 21 de noviembre como un día no laborable por fines turísticos, convirtiéndolo en parte de un fin de semana largo. Esta decisión, impulsada por el presidente Javier Milei, impactará en el calendario de pagos de ANSES, afectando a jubilados y pensionados.

Calendario de pagos: Cambios relevantes por el nuevo feriado

El nuevo día no laborable implica que los pagos programados no se realizarán en las fechas habituales. Para asegurar que los beneficiarios conozcan los cambios, ANSES ha actualizado su calendario de pagos de la siguiente manera:

AUH en noviembre: ¿Qué montos se cobrarán y cuándo empieza el pago? Todos los detalles aquí
Mirá también:

AUH en noviembre: ¿Qué montos se cobrarán y cuándo empieza el pago? Todos los detalles aquí

Jubilados de la mínima:

  • 10/11: DNI terminados en 0
  • 11/11: DNI terminados en 1
  • 12/11: DNI terminados en 2
  • 13/11: DNI terminados en 3
  • 14/11: DNI terminados en 4
  • 17/11: DNI terminados en 5
  • 18/11: DNI terminados en 6
  • 19/11: DNI terminados en 7
  • 20/11: DNI terminados en 8 y 9

Jubilados que superan la mínima:

  • 21/11: DNI terminados en 0 y 1
  • 25/11: DNI terminados en 2 y 3
  • 26/11: DNI terminados en 4 y 5
  • 27/11: DNI terminados en 6 y 7
  • 28/11: DNI terminados en 8 y 9

Aumento salarial y refuerzos: Oportunidades para los jubilados

En noviembre, ANSES aplicará un incremento del 2.1% en los haberes de jubilados y pensionados, marcando el aumento más significativo en los últimos cuatro meses. Esta decisión se basa en los recientes datos de inflación publicados por el INDEC.

Se han establecido los siguientes montos para este mes:

Tipo de JubilaciónImporte
Jubilación mínima$333,157.28
Jubilación máxima$2,241,604.19

Además, los jubilados cuya pensión es de la mínima recibirán un refuerzo económico de $70,000. Este pago se hará efectivo en noviembre y también se acreditará en diciembre, aunque no se considerará para el cálculo del aguinaldo.

Aumento de la inflación: ¿Cómo impactará en los pagos de ANSES en noviembre?
Mirá también:

Aumento de la inflación: ¿Cómo impactará en los pagos de ANSES en noviembre?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Horror en San Bernardo: una mujer fue hallada sin vida y su hijo habría convivido con el cuerpo
La Costa
Kicillof se impuso a Milei en un choque entre la micro y la macroeconomía en Olivos
Kicillof no fue invitado al encuentro con Milei: “Por ahora, no hubo llamado desde Casa Rosada”
Nacionales Provincia
julio marini
Otro intendente peronista le pide a Cristina que “dé un paso al costado”
Provincia
fresco en primavera
Mini invierno en plena primavera: el frío no da tregua en la provincia de Buenos Aires
Provincia
Aumento del nomenclador de discapacidad
Aumento del nomenclador de discapacidad: anuncian subas de hasta 35% en tres tramos para 2025
Sociedad
auh anses cobro
AUH en noviembre: ¿Qué montos se cobrarán y cuándo empieza el pago? Todos los detalles aquí
Anses
Ver futbol en vivo gratis argentina
Futbol para Pobres TV: Qué es, los riesgos y todas las alternativas para ver fútbol en vivo
Sociedad

Más leídas