Día no laborable en noviembre: ¿cómo afecta a los pagos de jubilados de ANSES?

El Gobierno argentino ha declarado el 21 de noviembre como un día no laborable por fines turísticos, convirtiéndolo en parte de un fin de semana largo. Esta decisión, impulsada por el presidente Javier Milei, impactará en el calendario de pagos de ANSES, afectando a jubilados y pensionados.

Calendario de pagos: Cambios relevantes por el nuevo feriado

El nuevo día no laborable implica que los pagos programados no se realizarán en las fechas habituales. Para asegurar que los beneficiarios conozcan los cambios, ANSES ha actualizado su calendario de pagos de la siguiente manera:

Jubilados de la mínima:

10/11: DNI terminados en 0

11/11: DNI terminados en 1

12/11: DNI terminados en 2

13/11: DNI terminados en 3

14/11: DNI terminados en 4

17/11: DNI terminados en 5

18/11: DNI terminados en 6

19/11: DNI terminados en 7

20/11: DNI terminados en 8 y 9

Jubilados que superan la mínima:

21/11: DNI terminados en 0 y 1

25/11: DNI terminados en 2 y 3

26/11: DNI terminados en 4 y 5

27/11: DNI terminados en 6 y 7

28/11: DNI terminados en 8 y 9

Aumento salarial y refuerzos: Oportunidades para los jubilados

En noviembre, ANSES aplicará un incremento del 2.1% en los haberes de jubilados y pensionados, marcando el aumento más significativo en los últimos cuatro meses. Esta decisión se basa en los recientes datos de inflación publicados por el INDEC.

Se han establecido los siguientes montos para este mes:

Tipo de Jubilación Importe Jubilación mínima $333,157.28 Jubilación máxima $2,241,604.19

Además, los jubilados cuya pensión es de la mínima recibirán un refuerzo económico de $70,000. Este pago se hará efectivo en noviembre y también se acreditará en diciembre, aunque no se considerará para el cálculo del aguinaldo.