Día de la Tradición con clima primaveral… pero atención, ¿vuelven las lluvias?

Este lunes 10 de noviembre, se celebra en nuestro país con orgullo una de las fechas más significativas de su calendario cultural: el Día de la Tradición, instituido en honor al nacimiento del poeta José Hernández, autor del inmortal Martín Fierro, obra cumbre de la literatura gauchesca argentina.

La fecha, creada por ley provincial en 1939 y adoptada luego en todo el país, rinde homenaje al espíritu del gaucho y a las costumbres que forman parte del acervo cultural bonaerense y nacional: las jineteadas, los bailes folklóricos, las guitarreadas, los asados criollos y la vida de campo que aún hoy mantienen viva la identidad de los pueblos.

───────────────────────────────

Una jornada primaveral para disfrutar al aire libre

───────────────────────────────

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se presenta con tiempo agradable en gran parte de la provincia de Buenos Aires, ideal para actividades al aire libre.

El cielo permanecerá despejado por la mañana y parcialmente nublado hacia el mediodía, con temperaturas entre los 15 y 27 grados y viento del noreste. La humedad relativa rondará el 88%, aportando un ambiente templado y húmedo típico de noviembre.

───────────────────────────────

El tiempo para los próximos días

───────────────────────────────

Para el martes, se prevé el regreso de la inestabilidad. La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima de 27, con viento del norte y ráfagas de hasta 50 km/h desde la tarde. Podrían registrarse chaparrones y tormentas aisladas hacia la noche.

El miércoles, en tanto, se espera un día algo nublado, con marcas térmicas entre 14 y 26 grados y viento del suroeste.

───────────────────────────────

Un 2025 que entra en su tramo final

───────────────────────────────

Así, el año 2025 entra en su última etapa: faltan solo 53 días para que finalice. Mientras se disfruta de esta jornada tradicionalista, se renuevan también los deseos de cierre de ciclo, con un clima que invita a compartir en comunidad y rendir tributo a las raíces que definen nuestra identidad provincial y nacional.