Devastación en Carlos Casares: voladuras de techos y caos tras un fuerte temporal

El partido bonaerense de Carlos Casares se vio afectado por un fuerte temporal de viento y lluvia que azotó la localidad este fin de semana, dejando a su paso importantes daños materiales. Diversos reportes indicaron la voladura de techos, árboles caídos y postes de luz dañados.

Afectaciones en la localidad

El fenómeno meteorológico ocurrió en la tarde del sábado, generando alarma entre los habitantes de la región. Según informaron testigos, el fuerte viento duró unos minutos, pero fue suficiente para causar serios estragos.

Las autoridades locales están llevando a cabo un relevamiento de los daños en zonas residenciales y comerciales. Varios vecinos -que definieron el fenómeno como un tornado– reportaron la pérdida de techos en sus viviendas, así como la destrucción de vehículos estacionados en las calles.

Medidas de emergencia y asistencia

En respuesta a la situación, el municipio activó un plan de emergencia para asistir a las familias afectadas. Se dispuso de equipos de trabajo para limpiar calles y restablecer los servicios de luz y agua en las áreas más perjudicadas.

Los centros de salud de Carlos Casares también están en alerta, aunque por el momento no se han reportado heridos graves. Las autoridades piden a la población mantenerse informada y evitar zonas de riesgo mientras continuan las evaluaciones.