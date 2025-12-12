Después de la inestabilidad, vuelve el calor fuerte este viernes

Luego de una seguidilla de jornadas marcadas por la inestabilidad, la provincia de Buenos Aires se encamina a cerrar la semana con mejores condiciones meteorológicas y un marcado ascenso térmico, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este viernes no se prevén lluvias en territorio bonaerense. Será la jornada más calurosa del período, con cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 34 grados, especialmente en las zonas del norte y centro provincial.

El sábado continuará con valores térmicos elevados, con mínimas cercanas a los 21 grados y máximas próximas a los 33. El cielo se mantendrá entre algo y parcialmente nublado, aunque hacia la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.

Las precipitaciones se extenderían al domingo, con tormentas aisladas entre la madrugada y la mañana, y chaparrones durante la tarde y la noche. Este cambio en las condiciones provocaría un descenso de temperatura, con marcas estimadas entre 19 y 26 grados.

El alivio térmico se sostendría al menos hasta comienzos de la próxima semana.

Para el lunes se espera un ambiente más agradable, con temperaturas de entre 18 y 27 grados y cielo entre parcial y mayormente nublado.

El martes presentaría cielo despejado, con una mínima de 17 y una máxima de 26 grados. En tanto, el miércoles volvería la nubosidad parcial, con temperaturas que se ubicarían entre los 17 y los 27 grados.