Despliegue sanitario sin precedentes: Bastián fue derivado en un amplio operativo a Mar del Plata

Bastián Jerez, el niño de 8 años que el lunes por la noche sufrió un grave accidente mientras se desplazaba en un vehículo tipo UTV por los médanos de Pinamar, fue trasladado este juevess al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata, donde será sometido a una nueva intervención quirúrgica.

El traslado se concretó pasadas las 16.30 a bordo del helicóptero sanitario del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que partió desde el Hospital Comunitario de Pinamar, donde el menor permanecía internado, estable pero en estado crítico.

El operativo fue coordinado por el sistema de emergencias del Ministerio de Salud bonaerense y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El niño fue trasladado desde el hospital pinamarense hasta el helipuerto de la antigua UPA ubicada sobre la Ruta 74. En Mar del Plata, otro importante despliegue sanitario aguardó la llegada del helicóptero en el helipuerto de la Base Naval.

Desde allí, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), escoltada por al menos cinco motos y un móvil policial, realizó el traslado terrestre hasta el hospital ubicado en la zona de las calles Castelli y Santiago del Estero, con el objetivo de garantizar un recorrido rápido y seguro.

Tal como se informó oportunamente, el siniestro ocurrió el lunes por la noche cuando el UTV en el que viajaba Bastián junto a su familia fue embestido por una camioneta, provocando varios heridos. El hecho tuvo lugar en un sector conocido como “la tercera olla”, dentro de un predio de propiedad privada, ubicado a aproximadamente 1,5 kilómetros del límite del área pública habilitada para la circulación.

Según el último parte médico, el niño se encontraba bajo soporte con inotrópicos, medicación destinada a sostener la presión arterial y asegurar la estabilidad hemodinámica. No fue necesario realizar nuevas transfusiones de sangre, aunque sí recibió plasma como parte del tratamiento indicado. Su estado continúa siendo grave y su evolución es seguida de cerca por el equipo médico especializado.