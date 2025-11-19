Desesperadamente buscan a joven de Mar del Plata del que no hay noticias desde el domingo

Se busca desesperadamente a un joven de 27 años de Mar del Plata cuya familia no logra localizar desde el último contacto que mantuvieron el domingo. Se trata de Alan Nahuel Muñoz Parra, quien pasó la tarde con sus dos hijos en la propiedad que comparte —en el fondo— con su madre y su hermana. Desde ese momento, nada más se supo de él.

Según relataron sus familiares, la última vez que lo vieron fue cuando su madre retiró a los niños para llevarlos con su expareja, la madre de los menores. Minutos después, todo se volvió confuso: Alan ya no estaba en la vivienda y su ausencia rápidamente encendió las alarmas. La familia radicó la denuncia y desde entonces comenzó una búsqueda contrarreloj.

“Estamos desesperados. Tenía que presentarse a una evaluación psiquiátrica en Tandil”, contó Ayelén, su hermana, en diálogo con medios locales. La mujer explicó que Alan estaba transitando un proceso terapéutico y que, en los días previos, había permanecido en Posada del Inti, como parte de su tratamiento. “Sabemos que el lunes pasado tuvo una entrevista allí, pero nada más”, agregó.

En la denuncia policial, su padre detalló las características físicas del joven para facilitar su identificación. Alan mide 1,62 metros, es de tez trigueña, tiene ojos marrones, cabello castaño y padece rosácea. Lleva dentadura postiza y tiene un tatuaje en el antebrazo con la inscripción “Valentín”. Además, su familia remarcó que toma medicación por una condición de esclerosis múltiple y que siempre porta su tarjeta SUBE con pase de discapacidad.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero comunicarse al 911 o a la seccional policial mas cercana.-