Desesperada búsqueda en Necochea de un joven que desapareció en el río Quequén

La comunidad de Necochea vive horas de profunda preocupación tras la desaparición de un joven de 18 años que, durante la tarde del domingo, se arrojó a nadar al río Quequén junto a un grupo de amigos y no volvió a salir a la superficie.

Rastrillajes intensificados durante toda la jornada

Durante la mañana y la tarde de ayer, se reforzó el operativo con más personal y recursos logísticos. Los trabajos se concentraron principalmente en el sector donde fue visto por última vez, extendiéndose también a zonas aledañas del río.

Varias embarcaciones se sumaron a la búsqueda

se sumaron a la búsqueda Un dron de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sobrevoló distintos puntos estratégicos

sobrevoló distintos puntos estratégicos Equipos especializados trabajaron desde ambas márgenes del río

Patrullajes sostenidos en superficie y en zonas de difícil acceso

Solidaridad de la comunidad

Ante el pedido de la familia Ferloni, vecinos de Necochea y Quequén se acercaron voluntariamente con lanchas y botes particulares, colaborando codo a codo con los responsables del operativo.

La participación de los ciudadanos se convirtió en un apoyo clave en medio de la angustia y la urgencia por encontrar al joven.