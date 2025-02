Desde hoy todos los comercios de Argentina podrán cobrar en dólares ¿Cómo funciona?

El uso del dólar en Argentina está dando un paso más allá. A partir de hoy, los comercios de todo el país podrán cobrar sus productos y servicios en dólares, permitiendo a los clientes pagar directamente con su tarjeta de débito vinculada a una cuenta en esa moneda.

Esto marca un avance en el bimonetarismo, un sistema en el que los pesos y los dólares podrán convivir en las compras diarias. Pero, ¿cómo funcionará exactamente? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué comercios aceptarán esta modalidad? A continuación, te contamos todo lo que tenés que saber.

Cómo funciona el pago en dólares con tarjeta de débito

El nuevo sistema permite que cualquier persona que tenga una caja de ahorro en dólares pueda pagar en esa moneda con su tarjeta de débito en comercios que habiliten esta opción.

El proceso de pago es simple y similar a una compra en pesos:

El comercio debe estar adherido al sistema y tener una cuenta en dólares. En el momento de pagar, el vendedor seleccionará la opción de cobro en dólares en el POS o en la terminal de pago. El monto se ingresará en dólares y el cliente deberá acercar su tarjeta de débito, ingresarla o pasarla por la banda magnética. El dinero se debitará automáticamente de la cuenta en dólares del cliente sin necesidad de convertirlo a pesos.

Si bien este sistema no es obligatorio para los comercios, se espera que muchos lo adopten, especialmente en rubros donde ya se realizaban transacciones en dólares de manera informal.

Qué comercios aceptarán pagos en dólares

No todos los negocios están obligados a aceptar dólares, pero muchos ya están preparados para implementarlo. Algunos de los rubros en los que es más probable que se adopte son:

Turismo: hoteles, agencias de viajes, aerolíneas y alquiler de autos.

hoteles, agencias de viajes, aerolíneas y alquiler de autos. Inmobiliario: pago de alquileres y compra-venta de propiedades.

pago de alquileres y compra-venta de propiedades. Electrodomésticos y tecnología: tiendas de productos electrónicos y electrodomésticos de alto valor.

tiendas de productos electrónicos y electrodomésticos de alto valor. Retail y supermercados: algunos comercios de grandes cadenas podrían sumar esta opción.

algunos comercios de grandes cadenas podrían sumar esta opción. Servicios profesionales: estudios de abogados, contadores y consultores que ya manejaban operaciones en dólares.

Sin embargo, cada comercio decidirá si habilita o no esta modalidad.

Requisitos para pagar en dólares con tarjeta de débito

Para poder hacer una compra en dólares con tarjeta de débito en Argentina, necesitás cumplir con estos requisitos:

✔ Tener una caja de ahorro en dólares en un banco argentino.

✔ Contar con una tarjeta de débito vinculada a esa cuenta.

✔ Tener saldo suficiente en dólares para cubrir la compra.

En la mayoría de los casos, si ya tenés una cuenta en dólares y una tarjeta de débito en el mismo banco, la vinculación se hace automáticamente. Sin embargo, algunas entidades pueden requerir que actives la función de pago en dólares desde el home banking o en la sucursal.

Pagos en dólares con QR: desde abril será posible

Si bien por ahora solo se pueden hacer pagos con tarjeta de débito, desde abril también se podrá pagar en dólares a través de códigos QR.

Este sistema funcionará de manera similar al Transferencias 3.0, permitiendo que cualquier billetera virtual escanee un QR y elija si pagar en pesos o en dólares.

Para poder usar esta opción, el cliente deberá:

Tener una billetera digital vinculada a una cuenta en dólares .

. Contar con saldo suficiente en dólares .

. Que el comercio tenga habilitado el cobro en dólares vía QR.

La interoperabilidad será clave, lo que significa que cualquier billetera podrá leer cualquier código QR, sin importar el proveedor del comercio.

Pagos en cuotas en dólares: cómo será el nuevo sistema

Además del pago en una sola cuota, se habilitará la opción de comprar en cuotas fijas en dólares a través del sistema DEBIN Programado.

¿Cómo funciona?

🔹 El cliente elige cuántas cuotas quiere pagar.

🔹 El comercio genera un plan de pagos que queda registrado en el banco.

🔹 Cada mes, el banco debita automáticamente la cuota desde la cuenta en dólares del cliente.

Este sistema no permite cambios una vez activado, por lo que las cuotas y montos quedan fijos desde el inicio.

¿Conviene pagar en dólares en Argentina?

Con esta nueva modalidad, los clientes podrán decidir si les conviene más pagar en pesos o en dólares, dependiendo de la cotización de la moneda y de su disponibilidad de fondos.

Algunos beneficios de pagar en dólares:

✅ Evita la conversión a pesos, lo que puede ser útil para quienes ya tienen ahorros en dólares.

✅ Mayor comodidad, sin necesidad de vender dólares en el mercado de cambios antes de hacer una compra.

✅ Puede ayudar a estabilizar el dólar blue, al permitir que los dólares circulen dentro del sistema formal.

Sin embargo, también hay algunas desventajas:

⚠️ No todos los comercios aceptarán dólares, por lo que su uso será limitado.

⚠️ El tipo de cambio lo decide el comercio, lo que significa que no siempre será conveniente pagar en dólares.

⚠️ No aplica a todas las tarjetas, ya que por ahora está disponible solo para tarjetas de débito.

¿Estamos ante una dolarización?

Este nuevo sistema no significa que Argentina esté dolarizando su economía, pero sí es un paso importante hacia un modelo bimonetario, donde el peso y el dólar conviven en las transacciones cotidianas.

Por ahora, el peso sigue siendo la moneda oficial del país, pero esta medida permite que los dólares que ya están en el sistema bancario puedan usarse más fácilmente, sin necesidad de venderlos o cambiarlos previamente.

¿Qué pasará en el futuro?

El éxito de esta medida dependerá de la adopción por parte de los comercios y de la aceptación de los consumidores. Si más negocios comienzan a aceptar dólares y los clientes eligen esta opción de pago, podría marcar un cambio en la forma en que se manejan las finanzas en Argentina.

Mientras tanto, queda la gran pregunta: ¿vos pagarías en dólares con tu tarjeta de débito? 💵