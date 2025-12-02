Desde este miércoles los bancos atenderán más temprano en la Provincia de Buenos Aires

Francisco Díaz
vanco provincia

La Provincia de Buenos Aires oficializó la vigencia del nuevo horario de verano para la atención al público en las sucursales bancarias de 108 de los 135 distritos bonaerenses.

Sin embargo, tanto el lunes como este martes los bancos mantuvieron sus horarios habituales, y será recién este miércoles cuando comience a regir la modificación.

La vicegobernadora Magario juró como diputada, pero se toma licencia
Mirá también:

La vicegobernadora Magario juró como diputada, pero se toma licencia

La medida quedó formalizada a través del Decreto Nº 2.894/2025, publicado en el Boletín Oficial durante el fin de semana. La normativa establece que todas las entidades deberán atender al público entre las 8 y las 13.

La disposición se mantendrá hasta el 20 de marzo de 2026 y tiene como objetivo adaptar la actividad a las altas temperaturas previstas para el verano.

Con esta modificación, la apertura de las sucursales se adelanta dos horas, buscando evitar que los clientes deban realizar largas colas en los momentos de mayor calor.

Estatales Bonaerenses: Cronograma, Aguinaldo y Aumentos confirmados para Diciembre 2025
Mirá también:

Estatales Bonaerenses: Cronograma, Aguinaldo y Aumentos confirmados para Diciembre 2025
ETIQUETAS
Compartir este artículo
aumento asignaciones AUH SUAF bono anses
ANSES Aumento de Asignaciones en Diciembre 2025: Lo que necesitás saber
Anses
cuenta dni banco provincia descuentos navidad 2025
Cuenta DNI en diciembre 2025: Cronograma de descuentos en carnicerías, supermercados y el “Especial Fiestas”
Provincia
Sistema alertAR
Qué es AlertAR y por qué suena tu celular: Todo sobre el sistema de emergencias de ENACOM
Sociedad
alertar sistema
AlertAR ENACOM: Qué es, cómo funciona y cuándo llega a tu celular
Sociedad
metegol
Fuerte debate por la decisión de un municipio bonaerense de cobrar un impuesto al metegol
Provincia
La vicegobernadora Magario jura como diputada, pero se toma licencia en la Provincia de Buenos Aires
La vicegobernadora Magario juró como diputada, pero se toma licencia
Provincia
CHOQUE MICRO
Fuerte choque entre un micro y una combi cerca de Rauch: Hay heridos
Provincia

Más leídas