Descuentos y cuotas sin interés para el Día de la Madre con Banco Provincia

Los clientes del Banco Provincia cuentan con atractivas promociones durante este mes de octubre, diseñadas especialmente para facilitar las compras por el Día de la Madre. A continuación, se detallan las iniciativas que buscan incentivar el consumo en locales adheridos, ofreciendo descuentos y alternativas de financiación.

Descuentos en Indumentaria, Perfumerías y Librerías

Los sábados 11 y 18 de octubre, los clientes que utilicen tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Provincia podrán disfrutar de un 20% de descuento en comercios seleccionados de indumentaria, perfumerías y librerías. Esta promoción también permite hasta 4 cuotas sin interés sin tope de reintegro.

Ofertas en Gastronomía: Descuentos Importantes

Durante los sábados 18 y domingos 19 de octubre, los usuarios de la aplicación Cuenta DNI podrán acceder a un 30% de descuento en locales de gastronomía adheridos. Este beneficio cuenta con un tope de reintegro de $8.000 por persona, lo que lo convierte en una opción atractiva para disfrutar de comidas y celebraciones en familia.

Facilidades en Compras Online

Del 7 al 10 de octubre, la tienda online Provincia Compras ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés en una selección de productos que incluyen *tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar*. Esta iniciativa busca que los consumidores puedan acceder a bienes necesarios y al mismo tiempo, fomentar la compra en comercios locales.

Los interesados en aprovechar estas promociones pueden consultar los comercios adheridos y obtener más información en el sitio web del Banco Provincia o en la sección “Promociones” de la aplicación Cuenta DNI.