Descuentos y cuotas sin interés para el Día de la Madre con Banco Provincia

Ignacio Hernández

Los clientes del Banco Provincia cuentan con atractivas promociones durante este mes de octubre, diseñadas especialmente para facilitar las compras por el Día de la Madre. A continuación, se detallan las iniciativas que buscan incentivar el consumo en locales adheridos, ofreciendo descuentos y alternativas de financiación.

Descuentos en Indumentaria, Perfumerías y Librerías

Los sábados 11 y 18 de octubre, los clientes que utilicen tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Provincia podrán disfrutar de un 20% de descuento en comercios seleccionados de indumentaria, perfumerías y librerías. Esta promoción también permite hasta 4 cuotas sin interés sin tope de reintegro.

Judiciales de la Provincia de Buenos Aires denuncian caída salarial del 80% y convocan a plenario
Mirá también:

Judiciales de la Provincia de Buenos Aires denuncian caída salarial del 80% y convocan a plenario

Ofertas en Gastronomía: Descuentos Importantes

Durante los sábados 18 y domingos 19 de octubre, los usuarios de la aplicación Cuenta DNI podrán acceder a un 30% de descuento en locales de gastronomía adheridos. Este beneficio cuenta con un tope de reintegro de $8.000 por persona, lo que lo convierte en una opción atractiva para disfrutar de comidas y celebraciones en familia.

Facilidades en Compras Online

Del 7 al 10 de octubre, la tienda online Provincia Compras ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés en una selección de productos que incluyen *tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar*. Esta iniciativa busca que los consumidores puedan acceder a bienes necesarios y al mismo tiempo, fomentar la compra en comercios locales.

Los interesados en aprovechar estas promociones pueden consultar los comercios adheridos y obtener más información en el sitio web del Banco Provincia o en la sección “Promociones” de la aplicación Cuenta DNI.

Juez Ramos Padilla frustra el plan de LLA y define lista para las elecciones en Provincia de Buenos Aires
Mirá también:

Juez Ramos Padilla frustra el plan de LLA y define lista para las elecciones en Provincia de Buenos Aires
ETIQUETAS
Compartir este artículo
sin clases escuelas
¿Cuándo no hay clases?: Gremios confirmaron un paro nacional docente
Nacionales Provincia
Trabajadores rurales
Hoy se celebra el Día del Trabajador Rural: ¿Por qué?
Nacionales
Ola de calor
¡A prepararse! Vuelve el calor a la Provincia de Buenos Aires con picos “veraniegos”
Provincia
Termas dolores
Jubilados bonaerenses podrán disfrutar del Parque Termal Dolores con un descuento especial
Dolores Provincia
Suspension clases
¡Alerta Padres! Dos días sin clases en la Provincia de Buenos Aires durante octubre
Provincia
dia agradavle
Primavera a pleno: temperaturas templadas y sol en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
accidnte ruta 11
Tragedia en Ruta 11: un bebé de 2 años murió al chocar un auto con una columna y partirse en dos
Mar Chiquita

Más leídas