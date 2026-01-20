Descuentos para jubilados: Guía completa para ahorrar en supermercados, farmacias y viajes con ANSES

En un contexto económico donde cada peso cuenta, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) disponen en enero de 2026 de un abanico de beneficios que van mucho más allá del haber mensual. Con la implementación del programa Beneficios ANSES y acuerdos específicos con entidades bancarias, es posible maximizar los ingresos mediante reintegros automáticos y descuentos directos que, en algunos casos, pueden sumar un alivio de hasta $120.000 mensuales al presupuesto familiar.

El programa Beneficios ANSES: descuentos automáticos

Este programa funciona como una red de descuentos en más de 7.000 comercios adheridos en todo el país. La clave de este beneficio es su simplicidad: no requiere inscripción previa ni presentación de carnets. El único requisito es realizar la compra con la tarjeta de débito donde se percibe el haber previsional.

Días de descuento: Generalmente, los beneficios se activan los días lunes, aunque muchas cadenas nacionales como Coto, Carrefour y Chango Más extienden sus promociones durante más días de la semana para el sector previsional.

Monto del beneficio: Se aplica un 10% de descuento en el total de la compra. En rubros específicos como limpieza y perfumería en cadenas seleccionadas (como Jumbo o Disco), el ahorro puede escalar al 20% .

Se aplica un en el total de la compra. En rubros específicos como limpieza y perfumería en cadenas seleccionadas (como Jumbo o Disco), el ahorro puede escalar al . Modalidad: Según el comercio, el descuento se realiza directamente en la línea de cajas al pasar el ticket o se acredita como reintegro en la cuenta bancaria dentro de las 72 horas hábiles.

Reintegros por consumos con tarjeta de débito

Para este verano 2026, se mantiene vigente el régimen de reintegro por consumos, que actúa como un complemento indirecto al haber. Los jubilados que perciben la mínima y los beneficiarios de pensiones no contributivas reciben una devolución del 15% sobre las compras realizadas en farmacias y supermercados.

Es fundamental tener en cuenta que este beneficio tiene un tope mensual que se actualiza periódicamente.

Beneficios bancarios acumulables: Nación, Galicia y Supervielle

Las entidades financieras donde se acreditan los haberes han lanzado promociones que se suman a las de ANSES, permitiendo un “doble ahorro”.

Banco Nación (BNA+ MODO): Quienes utilizan la billetera virtual del BNA pueden acceder a un reintegro adicional del 5% en grandes cadenas como Carrefour, Coto y La Anónima. El tope de este beneficio específico suele rondar los $20.000 mensuales.

Banco Galicia: Ofrece promociones de hasta el 25% de ahorro y la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés en farmacias y ópticas, un rubro crítico para la tercera edad.

Ofrece promociones de hasta el y la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés en farmacias y ópticas, un rubro crítico para la tercera edad. Banco Supervielle: Mantiene beneficios exclusivos los días martes en supermercados del grupo Cencosud (Jumbo, Disco, Vea) con reintegros que se acreditan de forma inmediata.

Préstamos personales y Turismo (Viajá+)

Ante la suspensión de los Créditos ANSES tradicionales, el sistema financiero ha girado hacia líneas de crédito bancarias con tasas subsidiadas para jubilados.

Para esta temporada, el programa Viajá+ del Banco Nación permite a los jubilados financiar sus vacaciones de verano con préstamos personales de hasta $3.000.000 con plazos de hasta 72 meses. Estos créditos están diseñados para cubrir servicios turísticos, pasajes y hotelería dentro de Argentina, facilitando el esparcimiento durante el periodo estival.

Medicamentos PAMI: El ahorro invisible

Aunque técnicamente es un beneficio de la obra social, se integra al esquema de seguridad social de ANSES. El programa de medicamentos gratuitos para patologías crónicas sigue siendo el mayor alivio financiero para el sector. Se estima que, en promedio, un jubilado ahorra más de $45.000 mensuales gracias a la cobertura total de remedios esenciales, lo que libera ingresos para otros consumos.