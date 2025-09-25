Descuentos imperdibles con Cuenta DNI: ahorrá hoy en Toledo, Carrefour y más comercios

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, se perfila como la herramienta de ahorro más relevante para los bonaerenses. Este jueves 25 de septiembre, los usuarios tendrán la oportunidad de acceder a descuentos especiales en supermercados, perfumerías, farmacias y hasta en garrafas y ferias, como parte de un programa de beneficios que se extenderá durante todo el mes.

¿Cuáles son los descuentos que ofrece Cuenta DNI hoy?

Aprovechando las ofertas de Toledo y Carrefour

La cadena Toledo ofrece un 20% de descuento sin tope de reintegro, con devolución instantánea al momento del pago. Esta promoción es válida únicamente para pagos realizados a través de la app Cuenta DNI con dinero en cuenta.

Por su parte, Carrefour proporciona un 10% de descuento en todas sus sucursales, también sin límite y acumulable con productos en oferta. Al igual que con Toledo, la devolución es inmediata, lo que representa una opción interesante para quienes necesiten adquirir grandes cantidades de alimentos y artículos de limpieza.

Descuentos en farmacias y perfumerías

Las farmacias y perfumerías que se encuentran adheridas al programa ofrecen un 10% de descuento sin límite de reintegro para los usuarios que abonen mediante QR o Clave DNI. Sin embargo, es importante estar al día con las obligaciones de pago en el Banco Provincia, ya que los clientes con deudas no podrán acceder a estos beneficios.

Este descuento se aplica a productos de higiene y cosmética, aunque no es válido para compras realizadas con tarjetas de crédito, débito ni transferencias.

Beneficios adicionales durante la semana

Aparte de los descuentos de hoy, Cuenta DNI mantiene otras promociones atractivas para los usuarios:

40% en garrafas , con un tope mensual de $12.000 .

, con un tope mensual de . 40% en cafés en buffets , con un tope semanal de $6.000 .

, con un tope semanal de . 40% en ferias y mercados bonaerenses , también con un tope de $6.000 por semana.

, también con un tope de por semana. Tres cuotas sin interés al pagar con tarjetas de crédito vinculadas a la app en comercios adheridos.

¿Dónde encontrar más información sobre comercios adheridos?

Para acceder a la lista de ferias, mercados, comercios y universidades que participan en las promociones de Cuenta DNI hasta fin de mes, los usuarios pueden visitar el sitio web del Banco Provincia o la sección “Promociones” en la aplicación. Para utilizar esta última opción, es necesario activar la ubicación en el celular.