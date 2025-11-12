Descuentos en combustibles: promociones de YPF, Shell, Axion y Puma con reintegros de hasta $40.000 en noviembre

Durante noviembre de 2025, cargar combustible puede resultar bastante más económico si se aprovechan las promociones y reintegros que lanzaron las principales estaciones de servicio del país junto con bancos y billeteras virtuales. Los descuentos alcanzan hasta 30%, con devoluciones que llegan a $40.000, dependiendo del medio de pago, el día y el tipo de combustible.

YPF: beneficios con la app y acuerdos bancarios

Los socios de Serviclub que pagan desde la App YPF al escanear el QR pueden acceder a distintos descuentos según el día y la forma de pago:

10% en nafta y diésel Infinia los lunes , pagando con dinero transferido a la cuenta de la app. Tope semanal: $3.000 (hasta $12.000 en el mes).

, pagando con dinero transferido a la cuenta de la app. Tope semanal: (hasta en el mes). 6% todos los días de 0 a 6 de la mañana, en cualquier combustible, sin tope. Es acumulable con el 10% de los lunes en Infinia.

A estos descuentos se suman los acuerdos con bancos y billeteras digitales:

Banco Macro: miércoles, 20% con Visa Platinum (tope $15.000/mes ) y 30% para clientes Selecta con Visa Signature (tope $25.000/mes ) pagando por MODO.

miércoles, 20% con Visa Platinum (tope ) y 30% para clientes Selecta con Visa Signature (tope ) pagando por MODO. Banco Comafi: sábados, 10% con crédito por MODO (tope $5.000/semana ) y 20% para clientes Único (tope $8.000/semana , hasta $40.000 en noviembre).

sábados, 10% con crédito por MODO (tope ) y 20% para clientes Único (tope , hasta en noviembre). Banco Ciudad: domingos, 10% con crédito por MODO o Buepp (tope $10.000/mes ). Plan Sueldo o Jubilados, 15% (tope $15.000/mes ).

domingos, 10% con crédito por MODO o Buepp (tope ). Plan Sueldo o Jubilados, 15% (tope ). Banco ICBC: martes, 15% para clientes con cuenta sueldo, pagando por MODO (tope $15.000/mes ).

martes, 15% para clientes con cuenta sueldo, pagando por MODO (tope ). Banco Santander: jueves, 10% con Visa Black o Platinum desde la App YPF (tope $7.500/mes ). Clientes “Sorpresa”, 10% extra (tope $5.000 ).

jueves, 10% con Visa Black o Platinum desde la App YPF (tope ). Clientes “Sorpresa”, 10% extra (tope ). Banco Hipotecario: martes, 15% para clientes Búho One con Visa Signature o Platinum desde la App YPF (tope $8.000/mes ).

martes, 15% para clientes Búho One con Visa Signature o Platinum desde la App YPF (tope ). Banco del Sol: miércoles, 20% con débito desde la App YPF (tope $10.000/mes).

Shell: promociones con Shell Box y tarjetas aliadas

Quienes pagan con la app Shell Box pueden obtener importantes beneficios cada semana:

10% los miércoles en combustibles V-Power (tope $4.000/semana).

Otras promociones vigentes:

Tarjeta 365: lunes a viernes, 10% en V-Power desde Shell Box (tope $4.000/semana ).

lunes a viernes, 10% en V-Power desde Shell Box (tope ). Banco Ciudad: domingos, 10% con crédito por MODO o Buepp (tope $10.000/mes ). Plan Sueldo o Jubilados, 15% (tope $15.000/mes ).

domingos, 10% con crédito por MODO o Buepp (tope ). Plan Sueldo o Jubilados, 15% (tope ). Banco Comafi: domingos, 10% con débito o crédito por MODO (tope $5.000/semana ). Clientes Único, 20% (tope $8.000/semana , hasta $40.000 en noviembre).

domingos, 10% con débito o crédito por MODO (tope ). Clientes Único, 20% (tope , hasta en noviembre). Jumbo+ y Vea Ahorro: jueves, 10% en V-Power desde Shell Box (tope $4.000/semana). Pagando con Cencopay, se suma un 5% extra.

Axion Energy: reintegros desde la app ON y acuerdos con bancos

Desde la app ON, Axion Energy ofrece descuentos para usuarios registrados:

10% los lunes y viernes en combustibles Quantium. Tope mensual: $5.000 para niveles 1 y 2, $7.500 para niveles superiores. En diésel, el tope es quincenal de $5.000 .

en combustibles Quantium.

Además, hay beneficios bancarios adicionales:

Banco Comafi: lunes, 10% con débito/crédito por MODO (tope $5.000/semana ). Clientes Único, 20% (tope $8.000/semana , hasta $32.000 en noviembre).

lunes, 10% con débito/crédito por MODO (tope ). Clientes Único, 20% (tope , hasta en noviembre). Banco Ciudad: domingos, 10% con crédito por MODO o Buepp (tope $10.000/mes ). Plan Sueldo/Jubilados, 15% (tope $15.000/mes ).

domingos, 10% con crédito por MODO o Buepp (tope ). Plan Sueldo/Jubilados, 15% (tope ). Banco Ualá: sábados, 15% con tarjeta de crédito (tope $5.000/semana , hasta $25.000 en noviembre).

sábados, 15% con tarjeta de crédito (tope , hasta en noviembre). Banco BBVA: sábados, 20% con crédito por MODO para usuarios con cuenta sueldo y ON (tope $6.000/mes).

Puma Energy: beneficios semanales y programa de puntos

Puma Energy mantiene sus beneficios activos durante todo noviembre:

10% los miércoles en nafta súper, Premium e Ion Diesel, hasta 50 litros por día .

en nafta súper, Premium e Ion Diesel, hasta . Se accede con la app Puma Pris, pagando con tarjeta, Mercado Pago o efectivo.

Cada carga acumula puntos que pueden canjearse por vouchers de hasta $20.000, válidos cualquier día.

Además:

Banco Comafi: viernes, 15% con tarjetas por MODO (tope $7.000/semana, hasta $28.000 en noviembre).

Otras promociones generales para ahorrar en todas las estaciones

Algunos bancos ofrecen descuentos que se aplican en todas las marcas de estaciones:

Banco Nación: viernes, sábados y domingos, 30% en YPF, Shell, Axion, Gulf, Voy y Puma pagando por MODO BNA+ con QR y Visa/Mastercard (tope $15.000/mes ).

viernes, sábados y domingos, 30% en YPF, Shell, Axion, Gulf, Voy y Puma pagando por MODO BNA+ con QR y Visa/Mastercard (tope ). Banco Galicia: lunes 17 de noviembre, 10% en YPF, Shell, Axion y Puma con Mastercard por MODO (tope $10.000 ). Éminent, 15% (tope $15.000 ). Cuenta sueldo, 10% extra (tope $5.000 ).

lunes 17 de noviembre, 10% en YPF, Shell, Axion y Puma con Mastercard por MODO (tope ). Éminent, 15% (tope ). Cuenta sueldo, 10% extra (tope ). Banco Credicoop: viernes, 15% en cualquier estación con Visa o Cabal por MODO (tope $4.500/semana ). Cuenta sueldo, 20% (tope $6.000/semana , hasta $24.000 en noviembre).

viernes, 15% en cualquier estación con Visa o Cabal por MODO (tope ). Cuenta sueldo, 20% (tope , hasta en noviembre). Naranja X: sábados y domingos, 10% en Gulf con tarjeta de crédito (tope $3.000 por compra).

sábados y domingos, 10% en Gulf con tarjeta de crédito (tope por compra). Banco Patagonia: jueves, 20% en todas las estaciones. Clientes Plus con cuenta sueldo, pagando con débito (tope $7.500/mes ). Segmento Singular, 25% con crédito (tope $15.000/mes ).

jueves, 20% en todas las estaciones. Clientes Plus con cuenta sueldo, pagando con débito (tope ). Segmento Singular, 25% con crédito (tope ). Banco Columbia: 20 y 24 de noviembre, 20% en todas las marcas pagando con QR y tarjeta de crédito por MODO (tope $8.000 por fecha).

Cómo aprovechar al máximo los descuentos de noviembre

Para obtener el mayor beneficio posible en combustibles este mes: