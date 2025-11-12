Descuentos en combustibles: promociones de YPF, Shell, Axion y Puma con reintegros de hasta $40.000 en noviembre

Durante noviembre de 2025, cargar combustible puede resultar bastante más económico si se aprovechan las promociones y reintegros que lanzaron las principales estaciones de servicio del país junto con bancos y billeteras virtuales. Los descuentos alcanzan hasta 30%, con devoluciones que llegan a $40.000, dependiendo del medio de pago, el día y el tipo de combustible.
YPF: beneficios con la app y acuerdos bancarios
Los socios de Serviclub que pagan desde la App YPF al escanear el QR pueden acceder a distintos descuentos según el día y la forma de pago:
Obras sociales para monotributistas: Se actualizó el listado de entidades disponibles desde noviembre
- 10% en nafta y diésel Infinia los lunes, pagando con dinero transferido a la cuenta de la app. Tope semanal: $3.000 (hasta $12.000 en el mes).
- 6% todos los días de 0 a 6 de la mañana, en cualquier combustible, sin tope. Es acumulable con el 10% de los lunes en Infinia.
A estos descuentos se suman los acuerdos con bancos y billeteras digitales:
- Banco Macro: miércoles, 20% con Visa Platinum (tope $15.000/mes) y 30% para clientes Selecta con Visa Signature (tope $25.000/mes) pagando por MODO.
- Banco Comafi: sábados, 10% con crédito por MODO (tope $5.000/semana) y 20% para clientes Único (tope $8.000/semana, hasta $40.000 en noviembre).
- Banco Ciudad: domingos, 10% con crédito por MODO o Buepp (tope $10.000/mes). Plan Sueldo o Jubilados, 15% (tope $15.000/mes).
- Banco ICBC: martes, 15% para clientes con cuenta sueldo, pagando por MODO (tope $15.000/mes).
- Banco Santander: jueves, 10% con Visa Black o Platinum desde la App YPF (tope $7.500/mes). Clientes “Sorpresa”, 10% extra (tope $5.000).
- Banco Hipotecario: martes, 15% para clientes Búho One con Visa Signature o Platinum desde la App YPF (tope $8.000/mes).
- Banco del Sol: miércoles, 20% con débito desde la App YPF (tope $10.000/mes).
Shell: promociones con Shell Box y tarjetas aliadas
Quienes pagan con la app Shell Box pueden obtener importantes beneficios cada semana:
- 10% los miércoles en combustibles V-Power (tope $4.000/semana).
Otras promociones vigentes:
- Tarjeta 365: lunes a viernes, 10% en V-Power desde Shell Box (tope $4.000/semana).
- Banco Ciudad: domingos, 10% con crédito por MODO o Buepp (tope $10.000/mes). Plan Sueldo o Jubilados, 15% (tope $15.000/mes).
- Banco Comafi: domingos, 10% con débito o crédito por MODO (tope $5.000/semana). Clientes Único, 20% (tope $8.000/semana, hasta $40.000 en noviembre).
- Jumbo+ y Vea Ahorro: jueves, 10% en V-Power desde Shell Box (tope $4.000/semana). Pagando con Cencopay, se suma un 5% extra.
Axion Energy: reintegros desde la app ON y acuerdos con bancos
Desde la app ON, Axion Energy ofrece descuentos para usuarios registrados:
- 10% los lunes y viernes en combustibles Quantium.
- Tope mensual: $5.000 para niveles 1 y 2, $7.500 para niveles superiores.
- En diésel, el tope es quincenal de $5.000.
Además, hay beneficios bancarios adicionales:
- Banco Comafi: lunes, 10% con débito/crédito por MODO (tope $5.000/semana). Clientes Único, 20% (tope $8.000/semana, hasta $32.000 en noviembre).
- Banco Ciudad: domingos, 10% con crédito por MODO o Buepp (tope $10.000/mes). Plan Sueldo/Jubilados, 15% (tope $15.000/mes).
- Banco Ualá: sábados, 15% con tarjeta de crédito (tope $5.000/semana, hasta $25.000 en noviembre).
- Banco BBVA: sábados, 20% con crédito por MODO para usuarios con cuenta sueldo y ON (tope $6.000/mes).
Puma Energy: beneficios semanales y programa de puntos
Puma Energy mantiene sus beneficios activos durante todo noviembre:
- 10% los miércoles en nafta súper, Premium e Ion Diesel, hasta 50 litros por día.
- Se accede con la app Puma Pris, pagando con tarjeta, Mercado Pago o efectivo.
Cada carga acumula puntos que pueden canjearse por vouchers de hasta $20.000, válidos cualquier día.
Además:
- Banco Comafi: viernes, 15% con tarjetas por MODO (tope $7.000/semana, hasta $28.000 en noviembre).
Otras promociones generales para ahorrar en todas las estaciones
Algunos bancos ofrecen descuentos que se aplican en todas las marcas de estaciones:
- Banco Nación: viernes, sábados y domingos, 30% en YPF, Shell, Axion, Gulf, Voy y Puma pagando por MODO BNA+ con QR y Visa/Mastercard (tope $15.000/mes).
- Banco Galicia: lunes 17 de noviembre, 10% en YPF, Shell, Axion y Puma con Mastercard por MODO (tope $10.000). Éminent, 15% (tope $15.000). Cuenta sueldo, 10% extra (tope $5.000).
- Banco Credicoop: viernes, 15% en cualquier estación con Visa o Cabal por MODO (tope $4.500/semana). Cuenta sueldo, 20% (tope $6.000/semana, hasta $24.000 en noviembre).
- Naranja X: sábados y domingos, 10% en Gulf con tarjeta de crédito (tope $3.000 por compra).
- Banco Patagonia: jueves, 20% en todas las estaciones. Clientes Plus con cuenta sueldo, pagando con débito (tope $7.500/mes). Segmento Singular, 25% con crédito (tope $15.000/mes).
- Banco Columbia: 20 y 24 de noviembre, 20% en todas las marcas pagando con QR y tarjeta de crédito por MODO (tope $8.000 por fecha).
Cómo aprovechar al máximo los descuentos de noviembre
Para obtener el mayor beneficio posible en combustibles este mes:
- Organizá las cargas según los días en que tu banco o app ofrezca más descuento.
- Combiná reintegros de la app de la estación con la tarjeta con mayor devolución.
- Revisá los topes de reintegro semanal o mensual para no excederlos.
- Distribuí las cargas durante el mes para aprovechar diferentes promos.
- Elegí el tipo de combustible que esté incluido en la promoción más conveniente.
- Usá horarios con beneficios extra, como la madrugada o la primera hora del día.
- Sumá puntos en los programas de fidelidad de cada red de estaciones.
- Controlá tus gastos y reintegros para planificar las próximas cargas con precisión.