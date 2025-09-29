Descubrí cuánto paga la quiniela por jugar “a los 10”

La Quiniela es, sin dudas, uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de Argentina. Su sencillez y la frecuencia de sus sorteos la convierten en una opción tentadora para millones de personas. Si sos de los que se animan a jugar “a los 10” o en otras posiciones, acá te contamos exactamente cuánto paga la Quiniela en cada jugada, según la cantidad de cifras que aciertes.

Tené en cuenta que las reglas de pago son estables en las distintas loterías oficiales de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, aunque siempre es bueno verificar la normativa específica de tu jurisdicción. Los valores se expresan en cantidad de veces el monto apostado.

La clave de la apuesta: qué significa jugar “a los 10”

En la Quiniela, la apuesta “a los 10” (o a los primeros 10) significa que tu número resulta ganador si sale en cualquiera de las primeras diez (10) posiciones del extracto oficial del sorteo, desde el puesto 1 (la “cabeza”) hasta el puesto 10.

A diferencia de jugar “a la cabeza” (solo al puesto 1), la probabilidad de acertar aumenta considerablemente, pero, como es lógico, el premio por cada peso apostado es menor debido a que se divide el premio máximo entre las posiciones jugadas.

Tabla de pagos: ¿Cuánto paga la quiniela a los 10?

El monto que ganás se calcula multiplicando el valor que apostaste por una cantidad fija de veces (multiplicador), que depende de cuántas cifras acertaste (4, 3 o 2) y a cuántas posiciones jugaste (en este caso, a los 10).

Acá tenés la tabla de pagos para las apuestas a los primeros 10 premios (desde el 1° hasta el 10° lugar), por cada $1,00 apostado:

Cifras Acertadas Veces que se paga lo apostado (Multiplicador) Ejemplo: Si apostás $100 4 cifras (0000 al 9999) 350 veces $35.000,00 3 cifras (000 al 999) 60 veces $6.000,00 2 cifras (00 al 99) 7 veces $700,00 1 cifra (0 al 9) No aplica generalmente a los 10 —

Importante: Si jugás con $100 y ganás con 4 cifras a los 10, recuperás el capital y la ganancia, sumando $35.000 en total. El pago es por cada peso apostado.

Comparativa: ¿Cuál es la diferencia de pago con otras posiciones?

Para que te des una idea de cómo varía el premio según la posición a la que apostás, te mostramos los multiplicadores más comunes en la Quiniela Argentina.

A la Cabeza (al puesto 1): Es el pago más alto, ya que es la posición más difícil de acertar. 4 cifras: 3.500 veces lo apostado 3 cifras: 600 veces lo apostado 2 cifras: 70 veces lo apostado

Es el pago más alto, ya que es la posición más difícil de acertar. A los 5 (a los primeros 5 premios): 4 cifras: 700 veces lo apostado ($3.500/5) 3 cifras: 120 veces lo apostado ($600/5) 2 cifras: 14 veces lo apostado ($70/5)

A los 20 (a los primeros 20 premios): 4 cifras: 175 veces lo apostado ($3.500/20) 3 cifras: 30 veces lo apostado ($600/20) 2 cifras: 3,5 veces lo apostado ($70/20)



Como podés ver en la tabla, la apuesta a los 10 se ubica en un punto intermedio: te ofrece un premio menor que a la cabeza o a los 5, pero mayor que a los 20, a cambio de una probabilidad de acierto más alta que jugando solo a los primeros puestos.

Consultas frecuentes del jugador de quiniela

¿Qué pasa si mi número sale repetido dentro de las 10 posiciones?

Esta es una pregunta excelente. Si apostaste “a los 10” (o a cualquier rango de premios) y tu número sale, por ejemplo, en la posición 3 y en la posición 7, ¡ganás dos veces!

La regla es clara: se te paga el premio tantas veces como haya salido el número apostado dentro de la cantidad de premios que jugaste. Es decir, si sale dos veces en las primeras diez posiciones, se te paga el multiplicador por duplicado.

¿Hay algún descuento o impuesto a los premios de la quiniela?

En Argentina, los premios de la Quiniela (y otros juegos como la Poceada o Tombolina de la Ciudad) generalmente no sufren descuentos o retenciones impositivas, a diferencia de otros juegos mayores como el Quini 6 o Loto Plus.

Es importante que siempre consultes la legislación de la Lotería de tu provincia, ya que las normativas pueden variar ligeramente, pero el juego de Quiniela suele estar exento de grandes descuentos.

¿Es más conveniente jugar a los 10 que a la cabeza?

Depende de tu estrategia y de cuánto riesgo estés dispuesto a asumir:

A la Cabeza: Mayor riesgo, mayor premio. Es para el jugador que busca el premio máximo y le gusta la adrenalina de acertar la primera posición.

Mayor riesgo, mayor premio. Es para el jugador que busca el premio máximo y le gusta la adrenalina de acertar la primera posición. A los 10: Menor riesgo, premio intermedio. Es ideal para el jugador que quiere aumentar sus chances de ganar, ya que tiene 10 oportunidades en lugar de 1, aceptando un premio menor por cada acierto.

Podés jugar a tu número favorito a la cabeza, a los 5 y a los 10 en la misma boleta para diversificar tu apuesta. ¡Mucha suerte en tu próxima jugada!