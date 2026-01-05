De no creer: cloacas colapsadas provocaron corte total de la Ruta 11 cerca de Pinamar

Francisco Díaz
ruta 11 cortada f

En pleno verano y en una jornada marcada por un intenso movimiento turístico hacia la Costa Atlántica bonaerense, este lunes se registró un corte total en la Ruta 11, a la altura de Pinamar, debido a un hecho tan inesperado como preocupante.

Según informó el periodista local Daniel Ruiz, la interrupción del tránsito se produjo a raíz del desborde de una pileta cloacal, que provocó el derrame de materia fecal sobre la calzada, generando un serio riesgo para la circulación vehicular y la salubridad del lugar.

Viviendas prefabricadas en Provincia de Buenos Aires: Cuánto cuesta el m² y modelos "llave en mano" en enero 2026
Viviendas prefabricadas en Provincia de Buenos Aires: Cuánto cuesta el m² y modelos “llave en mano” en enero 2026

Ante la situación, se dispuso el corte preventivo de la ruta mientras personal y maquinaria trabajan en la remoción del material contaminante. En paralelo, se aguarda la realización de un lavado integral de la traza para restablecer condiciones seguras antes de reabrir el tránsito.

El episodio ocurrió en un momento crítico, con miles de vehículos desplazándose hacia los principales destinos turísticos de la región, lo que provocó demoras y desvíos. Las autoridades recomiendan circular con precaución y mantenerse informados sobre el estado de la Ruta 11 hasta la normalización total de la situación.

Foto: Daniel Ruiz

El verano toma impulso: lunes agradable y suben las temperaturas
El verano toma impulso: lunes agradable y suben las temperaturas
