El “truco” de Cuenta DNI en febrero 2026: Qué días conviene usar la billetera virtual

Arrancó febrero y, con él, una nueva ronda de oportunidades para ganarle a la inflación usando la billetera digital más popular de la Provincia de Buenos Aires. Si sos usuario de Cuenta DNI, ya sabés que la clave para hacer rendir el sueldo está en la planificación. Este mes, el Banco Provincia renovó su grilla con un esquema que mantiene los clásicos de siempre pero ajusta algunos topes y porcentajes que tenés que tener en el radar, especialmente si estás veraneando en la Costa o si ya volviste a la rutina.

A continuación, te detallamos la “letra chica” y los trucos para maximizar los reintegros en carnicerías, combustible y supermercados durante febrero de 2026.

La gran novedad: cambios en carnicerías y granjas

Uno de los rubros más sensibles para la mesa de los bonaerenses tiene una modificación importante. Si bien históricamente buscábamos el famoso 35%, este mes el beneficio se unifica bajo el rubro Comercios de cercanía.

El beneficio: 20% de descuento.

20% de descuento. Cuándo: Todos los viernes de febrero.

Todos los de febrero. Tope de reintegro: $5.000 por semana (por persona).

(por persona). Cuánto tenés que gastar: Para aprovechar el tope al máximo, tu ticket debería rondar los $25.000 .

Para aprovechar el tope al máximo, tu ticket debería rondar los . El dato: Como febrero tiene cuatro viernes, podés acumular un ahorro mensual de hasta $20.000 solo en este rubro. Incluye carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

Especial Verano: Gastronomía y Paradores

Si todavía estás disfrutando de las vacaciones o tenés una escapada de fin de semana, prestá atención a esto. La banca pública sigue fuerte con los beneficios turísticos para apuntalar el consumo en la temporada.

Gastronomía: Tenés un 25% de ahorro los sábados y domingos en bares, restaurantes y heladerías. El tope de reintegro es de $8.000 por semana .

Tenés un los en bares, restaurantes y heladerías. El tope de reintegro es de . Balnearios y Marcas de Verano: Un 25% de descuento todos los días en paradores y marcas seleccionadas (como Atalaya o Havanna), con un tope de $10.000 semanal .

Un todos los días en paradores y marcas seleccionadas (como Atalaya o Havanna), con un tope de . Full YPF: Ideal para la ruta o el café al paso. Hay 25% de ahorro sábados y domingos en tiendas adheridas (ojo: no incluye combustible), con un tope de $8.000 semanal.

Cronograma semanal: qué día te conviene ir al súper

Para que no te marees con las fechas, acá te pasamos el limpio el calendario de supermercados y compras generales. Agendalo:

Rubro Descuento Días Vigentes Tope de Reintegro Ferias y Mercados 40% Todos los días $6.000 por semana Universidades 40% Todos los días $6.000 por semana Librerías 10% Lunes y Martes Sin tope Farmacias 10% Miércoles y Jueves Sin tope

Supermercados y Mayoristas:

La estrategia acá depende de tu cadena de confianza. Este mes, las promociones rotan según la bandera:

Lunes: 20% en Supermercados Día .

20% en . Martes: 15% en Nini Mayorista (ideal para stockearse).

15% en (ideal para stockearse). Miércoles: 20% en Toledo y 10% en Carrefour .

20% en y 10% en . Jueves, Viernes y Sábados: 15% en ChangoMás.

Consejos de especialista para no perder plata

Ojo con el tope unificado: Recordá que los topes son “por semana y por persona”. Si en tu familia hay dos usuarios de Cuenta DNI, conviene dividir la compra en dos tickets separados para duplicar el ahorro permitido. No te confíes con el combustible: Muchos usuarios intentan usar el descuento de YPF Full para cargar nafta. Recordá que el sistema detecta el rubro y solo aplica en la tienda (hamburguesas, cafetería, kiosco). Chequeá la app antes de salir: Aunque el comercio tenga el cartel de “Cuenta DNI”, siempre es mejor verificar en la lista de “Comercios Adheridos” de la app para asegurarte de que el CUIT esté activo en la promo vigente de febrero 2026.

Este mes, la clave es la constancia: usar la billetera digital en las compras chicas del día a día (panadería, verdulería, carnicería) es lo que termina marcando la diferencia en el resumen de cuenta a fin de mes. ¡A aprovechar!