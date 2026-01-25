Cursos gratis de Google: ¿Cómo anotarse en los cursos gratuitos de IA y por dónde empezar?

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa para convertirse en el motor de la economía digital en 2026. En Argentina, donde la brecha tecnológica y la necesidad de perfiles competitivos crecen a la par, Google ha consolidado una oferta educativa masiva y sin costo. A través de plataformas como Google Cloud Skills Boost y alianzas estratégicas, cualquier persona, sin importar su formación previa, puede certificarse en las tecnologías que hoy definen el mercado laboral.
Las tres puertas de entrada a la IA de Google
Google no ofrece un solo curso, sino un ecosistema adaptado a diferentes niveles de conocimiento. Estas son las plataformas principales donde debes buscar:
Crédito a tasa 0% en Mercado Pago: ¿Cómo funciona el beneficio y qué requisitos cumplir para obtenerlo?
- Google Cloud Skills Boost: Es la central técnica. Aquí se encuentran las “rutas de aprendizaje” (Learning Paths) sobre IA generativa. Se enfoca en cómo funcionan los modelos de lenguaje (LLMs) y cómo aplicarlos en la nube.
- Grow with Google (Crece con Google): Orientado a la productividad. Ideal para quienes no tienen un perfil técnico pero quieren usar herramientas como Gemini para redactar correos, analizar datos o gestionar proyectos.
- Coursera (Certificados de Carrera): A través de becas y convenios con el Gobierno Nacional y ONGs en Argentina, Google ofrece certificados profesionales que, aunque suelen ser de pago, cuentan con amplios cupos gratuitos para residentes argentinos bajo programas de fomento al empleo.
Por dónde empezar: la ruta sugerida para 2026
Si abrís el catálogo y te sentís abrumado por la cantidad de opciones, lo ideal es seguir este orden lógico que recomiendan los expertos de Google:
Introducción a la IA Generativa (45 min)
Es el punto de partida obligatorio. En este micro-aprendizaje entenderás qué es la IA generativa, en qué se diferencia de los métodos de aprendizaje automático tradicionales y cómo se usa en la vida real. Al finalizar, obtenés tu primera insignia digital.
Fundamentos de Prompting (7 horas)
Este curso es tendencia en 2026. Enseña el arte de hablarle a la IA. Aprenderás a crear peticiones efectivas en 5 pasos para que herramientas como Gemini te den respuestas precisas, ahorrándote horas de trabajo manual en redacción o búsqueda de información.
Google AI Essentials (Habilidades Esenciales)
Es el curso más completo para el trabajador promedio. No requiere saber programar. Te enseña a integrar la IA en tu flujo diario: desde resumir documentos extensos hasta generar ideas para presentaciones o automatizar tareas repetitivas de oficina.
Cómo inscribirse paso a paso desde Argentina
Inscribirse es sencillo, pero requiere tener una cuenta de Google activa. Seguí estos pasos:
- Visitá la plataforma oficial Google Skills (o buscá “Google Cloud Skills Boost”).
- Iniciá sesión con tu cuenta de Gmail.
- Explorá el catálogo y seleccioná “Generative AI Learning Path”.
- Hacé clic en “Join this path” (Unirse a esta ruta).
- Tip para argentinos: Estate atento a las convocatorias de la Secretaría de Innovación o programas como “Capacitar”, ya que suelen lanzar becas específicas para los Certificados Profesionales de Google en Coursera que incluyen tutorías y mayor peso en el CV local.
Beneficios de las insignias y certificados oficiales
A diferencia de otros cursos online, los de Google otorgan insignias de habilidad (Skill Badges). Estas son credenciales digitales verificables que podés añadir directamente a tu perfil de LinkedIn. En 2026, los reclutadores en Argentina utilizan filtros automáticos para buscar candidatos que posean estas insignias específicas, especialmente en los sectores de servicios, marketing y tecnología.
Además, completar estos trayectos te da acceso a la comunidad de Google Cloud Innovators, donde podés recibir créditos gratuitos para seguir practicando con herramientas de IA de alto nivel (como Vertex AI) sin gastar un centavo.