Cursos gratis de Google: ¿Cómo anotarse en los cursos gratuitos de IA y por dónde empezar?

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa para convertirse en el motor de la economía digital en 2026. En Argentina, donde la brecha tecnológica y la necesidad de perfiles competitivos crecen a la par, Google ha consolidado una oferta educativa masiva y sin costo. A través de plataformas como Google Cloud Skills Boost y alianzas estratégicas, cualquier persona, sin importar su formación previa, puede certificarse en las tecnologías que hoy definen el mercado laboral.

Las tres puertas de entrada a la IA de Google

Google no ofrece un solo curso, sino un ecosistema adaptado a diferentes niveles de conocimiento. Estas son las plataformas principales donde debes buscar:

Google Cloud Skills Boost: Es la central técnica. Aquí se encuentran las “rutas de aprendizaje” (Learning Paths) sobre IA generativa. Se enfoca en cómo funcionan los modelos de lenguaje (LLMs) y cómo aplicarlos en la nube.

Es la central técnica. Aquí se encuentran las “rutas de aprendizaje” (Learning Paths) sobre IA generativa. Se enfoca en cómo funcionan los modelos de lenguaje (LLMs) y cómo aplicarlos en la nube. Grow with Google (Crece con Google): Orientado a la productividad. Ideal para quienes no tienen un perfil técnico pero quieren usar herramientas como Gemini para redactar correos, analizar datos o gestionar proyectos.

Orientado a la productividad. Ideal para quienes no tienen un perfil técnico pero quieren usar herramientas como Gemini para redactar correos, analizar datos o gestionar proyectos. Coursera (Certificados de Carrera): A través de becas y convenios con el Gobierno Nacional y ONGs en Argentina, Google ofrece certificados profesionales que, aunque suelen ser de pago, cuentan con amplios cupos gratuitos para residentes argentinos bajo programas de fomento al empleo.

Por dónde empezar: la ruta sugerida para 2026

Si abrís el catálogo y te sentís abrumado por la cantidad de opciones, lo ideal es seguir este orden lógico que recomiendan los expertos de Google:

Introducción a la IA Generativa (45 min)

Es el punto de partida obligatorio. En este micro-aprendizaje entenderás qué es la IA generativa, en qué se diferencia de los métodos de aprendizaje automático tradicionales y cómo se usa en la vida real. Al finalizar, obtenés tu primera insignia digital.

Fundamentos de Prompting (7 horas)

Este curso es tendencia en 2026. Enseña el arte de hablarle a la IA. Aprenderás a crear peticiones efectivas en 5 pasos para que herramientas como Gemini te den respuestas precisas, ahorrándote horas de trabajo manual en redacción o búsqueda de información.

Google AI Essentials (Habilidades Esenciales)

Es el curso más completo para el trabajador promedio. No requiere saber programar. Te enseña a integrar la IA en tu flujo diario: desde resumir documentos extensos hasta generar ideas para presentaciones o automatizar tareas repetitivas de oficina.

Cómo inscribirse paso a paso desde Argentina

Inscribirse es sencillo, pero requiere tener una cuenta de Google activa. Seguí estos pasos:

Visitá la plataforma oficial Google Skills (o buscá “Google Cloud Skills Boost”).

(o buscá “Google Cloud Skills Boost”). Iniciá sesión con tu cuenta de Gmail.

Explorá el catálogo y seleccioná “Generative AI Learning Path” .

. Hacé clic en “Join this path” (Unirse a esta ruta).

(Unirse a esta ruta). Tip para argentinos: Estate atento a las convocatorias de la Secretaría de Innovación o programas como “Capacitar”, ya que suelen lanzar becas específicas para los Certificados Profesionales de Google en Coursera que incluyen tutorías y mayor peso en el CV local.

Beneficios de las insignias y certificados oficiales

A diferencia de otros cursos online, los de Google otorgan insignias de habilidad (Skill Badges). Estas son credenciales digitales verificables que podés añadir directamente a tu perfil de LinkedIn. En 2026, los reclutadores en Argentina utilizan filtros automáticos para buscar candidatos que posean estas insignias específicas, especialmente en los sectores de servicios, marketing y tecnología.

Además, completar estos trayectos te da acceso a la comunidad de Google Cloud Innovators, donde podés recibir créditos gratuitos para seguir practicando con herramientas de IA de alto nivel (como Vertex AI) sin gastar un centavo.