Cuenta DNI suma un 5% extra para jubilados y pensionados en supermercados durante diciembre

Denisse Helman
cuenta dni beneficios promo app

El cierre del año llega con un escenario donde el consumo cotidiano vuelve a estar en el centro de atención, especialmente para quienes buscan estirar el presupuesto mensual. En ese marco, las billeteras digitales se consolidan como una herramienta clave y Banco Provincia refuerza su propuesta con beneficios adicionales pensados para un sector específico de la población.

Un beneficio extra de Cuenta DNI para jubilados y pensionados

Durante diciembre, Cuenta DNI incorpora un ahorro adicional para jubilados/as y pensionados/as que cobran sus haberes en Banco Provincia. El beneficio se suma a las promociones habituales en supermercados y permite acceder a un 5% extra de descuento sobre las ofertas vigentes.

Este adicional tiene un tope de $5.000 por marca, lo que amplía de manera significativa el ahorro total mensual para quienes utilizan la billetera digital de forma regular.

Cómo funciona el 5% adicional en supermercados

El descuento extra se aplica automáticamente a las personas jubiladas y pensionadas que cobran sus haberes en Banco Provincia y utilizan Cuenta DNI para pagar en supermercados adheridos.

Al combinar varias promociones, el ahorro puede incrementarse notablemente. Por ejemplo:

  • Al usar descuentos en Día, Carrefour y Chango Más
  • Se obtiene un tope adicional de $5.000 por cada marca
  • El ahorro extra total puede llegar hasta $15.000

Este beneficio se suma al porcentaje de descuento habitual de cada comercio.

Promociones vigentes en supermercados con Cuenta DNI

Las siguientes promociones están disponibles durante diciembre. Los porcentajes y topes informados no incluyen el 5% adicional para jubilados y pensionados.

Día

  • 20% de descuento los lunes
  • Tope de $8.000 por día
  • Aplica a partir de un ticket de $20.000

Nini Mayorista

  • 15% de descuento los martes
  • Tope de reintegro de $20.000 por día y por persona
  • Pago exclusivo en sucursales Nini Mayorista

Vital

  • 20% de descuento los martes y domingos
  • Tope de reintegro de $10.000 por semana

Carrefour

  • 10% de descuento los miércoles
  • Sin tope de reintegro
  • Incluye Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express
  • Devolución en el acto

Toledo

  • 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos
  • Sin tope de reintegro
  • Devolución en el acto

Chango Más

  • 15% de descuento los jueves, viernes y sábados
  • Sin tope de reintegro
  • Devolución en el acto
