Cuenta DNI suma un 5% extra para jubilados y pensionados en supermercados durante diciembre

El cierre del año llega con un escenario donde el consumo cotidiano vuelve a estar en el centro de atención, especialmente para quienes buscan estirar el presupuesto mensual. En ese marco, las billeteras digitales se consolidan como una herramienta clave y Banco Provincia refuerza su propuesta con beneficios adicionales pensados para un sector específico de la población.
Un beneficio extra de Cuenta DNI para jubilados y pensionados
Durante diciembre, Cuenta DNI incorpora un ahorro adicional para jubilados/as y pensionados/as que cobran sus haberes en Banco Provincia. El beneficio se suma a las promociones habituales en supermercados y permite acceder a un 5% extra de descuento sobre las ofertas vigentes.
La Provincia pagará el aguinaldo a estatales bonaerenses antes de las fiestas de fin de año
Este adicional tiene un tope de $5.000 por marca, lo que amplía de manera significativa el ahorro total mensual para quienes utilizan la billetera digital de forma regular.
Cómo funciona el 5% adicional en supermercados
El descuento extra se aplica automáticamente a las personas jubiladas y pensionadas que cobran sus haberes en Banco Provincia y utilizan Cuenta DNI para pagar en supermercados adheridos.
Al combinar varias promociones, el ahorro puede incrementarse notablemente. Por ejemplo:
- Al usar descuentos en Día, Carrefour y Chango Más
- Se obtiene un tope adicional de $5.000 por cada marca
- El ahorro extra total puede llegar hasta $15.000
Este beneficio se suma al porcentaje de descuento habitual de cada comercio.
Promociones vigentes en supermercados con Cuenta DNI
Las siguientes promociones están disponibles durante diciembre. Los porcentajes y topes informados no incluyen el 5% adicional para jubilados y pensionados.
Día
- 20% de descuento los lunes
- Tope de $8.000 por día
- Aplica a partir de un ticket de $20.000
Nini Mayorista
- 15% de descuento los martes
- Tope de reintegro de $20.000 por día y por persona
- Pago exclusivo en sucursales Nini Mayorista
Vital
- 20% de descuento los martes y domingos
- Tope de reintegro de $10.000 por semana
Carrefour
- 10% de descuento los miércoles
- Sin tope de reintegro
- Incluye Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express
- Devolución en el acto
Toledo
- 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos
- Sin tope de reintegro
- Devolución en el acto
Chango Más
- 15% de descuento los jueves, viernes y sábados
- Sin tope de reintegro
- Devolución en el acto