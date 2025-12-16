Cuenta DNI suma un 5% extra para jubilados y pensionados en supermercados durante diciembre

El cierre del año llega con un escenario donde el consumo cotidiano vuelve a estar en el centro de atención, especialmente para quienes buscan estirar el presupuesto mensual. En ese marco, las billeteras digitales se consolidan como una herramienta clave y Banco Provincia refuerza su propuesta con beneficios adicionales pensados para un sector específico de la población.

Un beneficio extra de Cuenta DNI para jubilados y pensionados

Durante diciembre, Cuenta DNI incorpora un ahorro adicional para jubilados/as y pensionados/as que cobran sus haberes en Banco Provincia. El beneficio se suma a las promociones habituales en supermercados y permite acceder a un 5% extra de descuento sobre las ofertas vigentes.

Este adicional tiene un tope de $5.000 por marca, lo que amplía de manera significativa el ahorro total mensual para quienes utilizan la billetera digital de forma regular.

Cómo funciona el 5% adicional en supermercados

El descuento extra se aplica automáticamente a las personas jubiladas y pensionadas que cobran sus haberes en Banco Provincia y utilizan Cuenta DNI para pagar en supermercados adheridos.

Al combinar varias promociones, el ahorro puede incrementarse notablemente. Por ejemplo:

Al usar descuentos en Día, Carrefour y Chango Más

Se obtiene un tope adicional de $5.000 por cada marca

El ahorro extra total puede llegar hasta $15.000

Este beneficio se suma al porcentaje de descuento habitual de cada comercio.

Promociones vigentes en supermercados con Cuenta DNI

Las siguientes promociones están disponibles durante diciembre. Los porcentajes y topes informados no incluyen el 5% adicional para jubilados y pensionados.

Día

20% de descuento los lunes

Tope de $8.000 por día

Aplica a partir de un ticket de $20.000

Nini Mayorista

15% de descuento los martes

Tope de reintegro de $20.000 por día y por persona

Pago exclusivo en sucursales Nini Mayorista

Vital

20% de descuento los martes y domingos

Tope de reintegro de $10.000 por semana

Carrefour

10% de descuento los miércoles

Sin tope de reintegro

Incluye Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express

Devolución en el acto

Toledo

20% de descuento los miércoles, sábados y domingos

Sin tope de reintegro

Devolución en el acto

Chango Más