Cuenta DNI: los descuentos clave de las últimas 48 horas de febrero para ahorrar más de $20.000

Febrero entra en su recta final y la billetera virtual del Banco Provincia se posiciona, una vez más, como la aliada indiscutida del bolsillo bonaerense. Con el reloj corriendo hacia el cierre del mes, estas últimas 48 horas son decisivas para exprimir al máximo los reintegros disponibles.

Tanto para quienes ya vienen acumulando devoluciones semana a semana como para los que recién abren la aplicación, el jueves 26 y el viernes 27 de febrero de 2026 ofrecen oportunidades que combinan altos porcentajes de descuento y, en algunos casos, promociones sin límite de reintegro. A continuación, desglosamos la estrategia definitiva para que no pierdas un solo peso.

El beneficio estrella: última chance en carnicerías este viernes

Si hay un rubro que tracciona el uso de Cuenta DNI en toda la Provincia de Buenos Aires, es el de las carnicerías, granjas y pescaderías. Históricamente es el gasto más fuerte en alimentos de las familias, y el programa lo sabe.

Este viernes 27 de febrero es la última fecha del mes para aprovechar el 20% de descuento en carnicerías adheridas, lo que permite a un usuario alcanzar un ahorro acumulado mensual de $20.000 si utilizó el beneficio todos los viernes de febrero.

Para entender la matemática detrás de este beneficio, hay que mirar los topes:

Porcentaje de ahorro: 20% sobre el total del ticket.

20% sobre el total del ticket. Tope de reintegro semanal: $5.000 por persona.

$5.000 por persona. Consumo ideal: Para alcanzar la devolución máxima, la compra debe ser de $25.000.

Para alcanzar la devolución máxima, la compra debe ser de $25.000. Exclusividad: Solo aplica a compras presenciales pagando con el QR de la app o Clave DNI.

Un dato clave: Si en tu hogar hay dos adultos con la aplicación activa, pueden dividir la compra en la caja. Pagando $25.000 cada uno, el hogar recupera $10.000 en total solo en este fin de semana.

Jueves de súper ahorro: reintegros sin tope en supermercados y farmacias

Hoy, jueves 26 de febrero, el escenario es ideal para realizar compras de gran volumen. Mientras que la mayoría de las promociones bancarias imponen un techo estricto de devolución, Cuenta DNI mantiene hoy dos rubros esenciales con una ventaja inigualable: no tienen límite de reintegro.

Por un lado, la cadena de supermercados Chango Más ofrece hoy un 15% de descuento directo abonando con la billetera bonaerense. Al no tener tope, si una familia realiza una compra de abastecimiento mensual de $100.000, recibirá $15.000 de vuelta en su cuenta. Es una oportunidad estratégica antes de que los precios de marzo impacten en las góndolas.

Además de los supermercados, hoy jueves es el último día del mes para acceder al 10% de descuento sin tope de reintegro en farmacias y perfumerías, un alivio fundamental para la compra de medicamentos crónicos o artículos de cuidado personal de alto valor.

Ferias y mercados: el mayor porcentaje de devolución de la app

Para quienes buscan calidad, buenos precios y comprar directo al productor, las Ferias, Mercados Bonaerenses y Universidades representan la mejor opción del ecosistema Cuenta DNI.

A diferencia de los comercios de barrio tradicionales, este sector ostenta el descuento más agresivo de la plataforma: un 40% todos los días. Esto significa que podés ir hoy jueves o mañana viernes y aprovecharlo de igual manera. El tope semanal está fijado en $6.000 por persona, una cifra que se alcanza rápidamente con una compra de apenas $15.000 en frutas, verduras, quesos o chacinados regionales.

Marcas de verano y escapadas de fin de semana

Febrero todavía tiene sabor a vacaciones, y el Banco Provincia mantiene activas sus promociones especiales de temporada, ideales para quienes están en la Costa Atlántica o planean una salida gastronómica para despedir el mes.

La promoción de “Marcas destacadas” ofrece un 25% de ahorro todos los días con un generoso tope semanal de $10.000 por marca. Esto incluye firmas icónicas que son parada obligada del verano bonaerense:

Gastronomía dulce y salada: Atalaya, Havanna, El Topo, Chichilo, Lucciano’s, La Fonte de Oro y Manolo, entre otras.

Atalaya, Havanna, El Topo, Chichilo, Lucciano’s, La Fonte de Oro y Manolo, entre otras. Paradores y balnearios: Torreón del Monje, Mute, Marbella y El Calamar Loco.

Torreón del Monje, Mute, Marbella y El Calamar Loco. Ruta y viajes: Las tiendas Full YPF tienen un 25% de descuento exclusivo los sábados y domingos (tope de $8.000), perfecto para el café y las facturas del viaje de regreso (no aplica para la carga de combustible).

Tabla definitiva: topes y fechas límite de febrero 2026

Para facilitar la planificación de tus gastos en estas últimas horas del mes, te presentamos el cuadro resumen con las reglas de juego vigentes:

Rubro adherido Descuento Días de vigencia Tope de reintegro Gasto para el tope Carnicerías y pescaderías 20% Viernes (Último: 27/02) $5.000 por semana $25.000 Ferias y Mercados 40% Todos los días $6.000 por semana $15.000 Chango Más (Supermercados) 15% Jueves (Último: 26/02) Sin tope de reintegro Ilimitado Farmacias y perfumerías 10% Miércoles y Jueves Sin tope de reintegro Ilimitado Marcas de verano (Atalaya, etc.) 25% Todos los días $10.000 por semana $40.000

Tres errores comunes que te hacen perder el reintegro

No hay nada más frustrante que realizar una compra calculando el ahorro y descubrir días después que el dinero nunca volvió a la cuenta. Para que las promociones de este cierre de febrero sean un éxito, evitá caer en estas fallas frecuentes:

Pagar con el QR equivocado: Los descuentos de Banco Provincia son exclusivos de su ecosistema. Si escaneás un código QR de Mercado Pago, Ualá u otra billetera y elegís pagar con Cuenta DNI, el sistema procesa el pago pero NO aplica el descuento promocional. Siempre debés escanear el QR propio del comercio generado por el banco o usar la función “Clave DNI”. Abonar con tarjeta de crédito o débito física: El beneficio exige que el pago se debite directamente del saldo disponible en la aplicación (“dinero en cuenta”). Si tenés tus tarjetas del Banco Provincia vinculadas y las seleccionás como medio de pago en la app, la promoción se anula. Confiar en el rubro sin verificar: Que un local venda carne no significa automáticamente que el sistema lo registre como “Carnicería adherida”. Antes de hacer una compra grande, utilizá el mapa de comercios dentro de la misma aplicación o consultá directamente al vendedor si participan de los descuentos vigentes de febrero.

Recordá que todos los reintegros generados entre hoy y el fin de semana se verán reflejados en los movimientos de tu cuenta dentro de los próximos 10 días hábiles. Con organización y prestando atención a los topes, el cierre de febrero puede significar un alivio vital para tu economía personal.