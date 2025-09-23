Cuenta DNI lanza descuentos irresistibles en cines y farmacias

Durante todo septiembre de 2025, la billetera digital Cuenta DNI, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ofrece una serie de beneficios y descuentos para sus más de 10 millones de usuarios. Las promociones abarcan entretenimiento, salud y compras, brindando ahorro significativo y facilidad de acceso.

Descuentos en Entradas de Cine para Septiembre, Octubre y Noviembre

Esta semana, los usuarios de Cuenta DNI pueden disfrutar de un 50% de descuento en entradas de cine. Esta promoción es válida exclusivamente para las salas “Cinemacenter” y “Paseo Aldrey” en la provincia, y se aplicará a funciones que se realicen los días lunes y martes durante septiembre, octubre y noviembre 2025.

El descuento se aplicará al momento del pago en línea de caja o en boleterías, y está limitado al valor de la entrada general. Es importante destacar que esta oferta no es acumulable con otras promociones o descuentos vigentes.

Ahorro en Compras de Farmacia y Perfumería

Los miércoles y jueves, quienes usen Cuenta DNI obtendrán un 10% de ahorro en farmacias y perfumerías adheridas. Este beneficio no tiene tope de reintegro, lo que permite recuperar, por ejemplo, $8.000 si se realizan compras por un total de $80.000 en el mes.

La promoción no aplica a clientes con atraso en pagos.

El pago debe realizarse a través de QR o Clave DNI, usando dinero en cuenta.

No se aceptan pagos mediante transferencia o otras billeteras digitales.

Beneficios Especiales en Supermercados Carrefour

Los miércoles, los usuarios disfrutarán de un 10% de descuento en todas las sucursales de Carrefour en la provincia. Este ahorro es sin tope de reintegro y se efectúa en el momento de la compra, además es acumulable con otras ofertas de productos.

Sin embargo, es importante aclarar que esta promoción no es válida para pagos efectuados a través del código QR de aplicaciones como Mercado Pago o con otras billeteras digitales.