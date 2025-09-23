Cuenta DNI lanza descuentos irresistibles en cines y farmacias

Ignacio Hernández
Banco Provincia lanza promociones para reactivar el consumo en medio de la recesión

Durante todo septiembre de 2025, la billetera digital Cuenta DNI, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ofrece una serie de beneficios y descuentos para sus más de 10 millones de usuarios. Las promociones abarcan entretenimiento, salud y compras, brindando ahorro significativo y facilidad de acceso.

Descuentos en Entradas de Cine para Septiembre, Octubre y Noviembre

Esta semana, los usuarios de Cuenta DNI pueden disfrutar de un 50% de descuento en entradas de cine. Esta promoción es válida exclusivamente para las salas “Cinemacenter” y “Paseo Aldrey” en la provincia, y se aplicará a funciones que se realicen los días lunes y martes durante septiembre, octubre y noviembre 2025.

El descuento se aplicará al momento del pago en línea de caja o en boleterías, y está limitado al valor de la entrada general. Es importante destacar que esta oferta no es acumulable con otras promociones o descuentos vigentes.

Ahorro en Compras de Farmacia y Perfumería

Los miércoles y jueves, quienes usen Cuenta DNI obtendrán un 10% de ahorro en farmacias y perfumerías adheridas. Este beneficio no tiene tope de reintegro, lo que permite recuperar, por ejemplo, $8.000 si se realizan compras por un total de $80.000 en el mes.

  • La promoción no aplica a clientes con atraso en pagos.
  • El pago debe realizarse a través de QR o Clave DNI, usando dinero en cuenta.
  • No se aceptan pagos mediante transferencia o otras billeteras digitales.

Beneficios Especiales en Supermercados Carrefour

Los miércoles, los usuarios disfrutarán de un 10% de descuento en todas las sucursales de Carrefour en la provincia. Este ahorro es sin tope de reintegro y se efectúa en el momento de la compra, además es acumulable con otras ofertas de productos.

Sin embargo, es importante aclarar que esta promoción no es válida para pagos efectuados a través del código QR de aplicaciones como Mercado Pago o con otras billeteras digitales.

PromociónDíasDescuentoCondiciones
CineLunes y Martes50%Sólo en Cinemacenter y Paseo Aldrey
Farmacias y PerfumeríasMiércoles y Jueves10%Sin tope de reintegro, sólo pago con QR o Clave DNI
Supermercados CarrefourMiércoles10%Sin tope de reintegro, acumulable con ofertas
Más leídas