Cuenta DNI lanza descuentos especiales en octubre para el Día de la Madre

El Banco de la Provincia de Buenos Aires ha anunciado una serie de beneficios para los usuarios de la Cuenta DNI durante octubre, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre en Argentina. Estas promociones ofrecen descuentos significativos en diversos comercios de la provincia, incluyendo gastronomía y tiendas de alimentos.

Descuentos Especiales para el Día de la Madre

Para celebrar el Día de la Madre, el Banco ofrece un 30% de descuento en restaurantes y bares durante el 18 y 19 de octubre. Este beneficio tiene un tope de $8.000 por persona, lo que se traduce en consumos de hasta $26.700.

Además, las carnicerías, granjas y pescaderías ofrecerán un 35% de descuento el día 11 de octubre, con un límite de $6.000 por persona, aplicable sobre compras de $17.000.

Beneficios en Comercios Locales y Universidades

Los ciudadanos también pueden aprovechar descuentos en comercios de cercanía, que incluyen un 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 luego de compras que alcancen $20.000.

En universidades, habrá un 40% de descuento en comercios adheridos, con un tope similar de $6.000 por semana.

Otros Beneficios y Métodos de Pago

Los usuarios también disfrutarán de un 10% de descuento en librerías los lunes y martes, y un 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, sin límite de reintegro.

Para compras en comercios no alimentarios, se ofrecerán 3 cuotas sin interés todos los días, utilizando tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app de Cuenta DNI.

Este conjunto de descuentos tiene como objetivo impulsar el comercio local y ofrecer un alivio económico a los usuarios durante el mes de octubre.