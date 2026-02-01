Cuenta DNI febrero: Todos los descuentos, topes de reintegro y nuevos beneficios de verano

Banco Provincia confirmó la continuidad de su exitoso programa de beneficios a través de la billetera virtual Cuenta DNI para el mes de febrero de 2026. En plena temporada de verano, la entidad financiera mantiene una agresiva estrategia de descuentos que busca aliviar el bolsillo de los bonaerenses y turistas que visitan la costa atlántica y las sierras, con ahorros que pueden superar los $150.000 mensuales por persona si se utilizan todos los topes disponibles.

La propuesta de febrero no solo mantiene los rubros clásicos de cercanía, sino que refuerza las promociones especiales en paradores, espectáculos y gastronomía para quienes vacacionan en territorio bonaerense.

Guía completa de descuentos para febrero 2026

A continuación, detallamos el esquema de beneficios vigente desde el 1 de febrero:

Carnicerías, granjas y pescaderías: Se mantiene el 35% de descuento los sábados, con un tope de reintegro que ha sido actualizado para acompañar la inflación, permitiendo un ahorro significativo en uno de los consumos más altos de la canasta familiar.

Se mantiene el 35% de descuento los sábados, con un tope de reintegro que ha sido actualizado para acompañar la inflación, permitiendo un ahorro significativo en uno de los consumos más altos de la canasta familiar. Comercios de barrio: 30% de ahorro los miércoles y jueves. Este beneficio aplica a una amplia gama de rubros, desde polirrubros hasta tiendas de indumentaria adheridas.

30% de ahorro los miércoles y jueves. Este beneficio aplica a una amplia gama de rubros, desde polirrubros hasta tiendas de indumentaria adheridas. Ferias, mercados y eventos: 40% de descuento todos los días. Es una de las promociones más utilizadas en las ferias itinerantes de los municipios bonaerenses y mercados bonaerenses.

40% de descuento todos los días. Es una de las promociones más utilizadas en las ferias itinerantes de los municipios bonaerenses y mercados bonaerenses. Supermercados: 20% de ahorro en días específicos (generalmente lunes y martes de la segunda o tercera semana del mes), con topes unificados por vigencia y por persona.

Beneficios exclusivos “Especial Verano”

Para quienes disfrutan de las vacaciones en la provincia de Buenos Aires, el banco habilitó beneficios que funcionan de lunes a lunes:

Gastronomía y paradores: 30% de descuento en comercios adheridos de la Costa Atlántica, Tandil y otros puntos turísticos. Esto incluye restaurantes, heladerías y bares seleccionados.

30% de descuento en comercios adheridos de la Costa Atlántica, Tandil y otros puntos turísticos. Esto incluye restaurantes, heladerías y bares seleccionados. Espectáculos y entretenimiento: Descuentos especiales en entradas de teatro, cines y parques temáticos, fomentando el consumo cultural durante el receso estival.

Descuentos especiales en entradas de teatro, cines y parques temáticos, fomentando el consumo cultural durante el receso estival. Segmentos específicos: Los jóvenes de 13 a 17 años y los mayores de 60 años mantienen su beneficio exclusivo de 100% de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos QR, con un tope mensual diferenciado.

Cómo maximizar el reintegro y cuándo se acredita el dinero

Para aprovechar al máximo Cuenta DNI, es fundamental tener en cuenta que los topes son por persona y no por grupo familiar. Esto significa que en un hogar con dos adultos, el ahorro total se duplica si ambos utilizan la aplicación para sus compras.

La acreditación del reintegro suele producirse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la realización de la compra. Sin embargo, en la mayoría de los comercios de cercanía, el dinero suele verse reflejado en la cuenta entre 48 y 72 horas después. Es importante recordar que para que el beneficio sea válido, el pago debe realizarse a través de las funciones “Pagar QR” o “Clave DNI” directamente desde la aplicación, y no mediante transferencias tradicionales.

Nuevas funcionalidades de la App en 2026

Este año, la aplicación ha integrado mejoras en su geolocalización, permitiendo a los usuarios ver en tiempo real qué comercios tienen promociones activas en su ubicación exacta. Además, se ha simplificado el proceso de carga de tarjetas de transporte y celulares, integrando bonificaciones por consumos acumulados.