Cuenta DNI febrero: Cómo ahorrar más de $150.000 este mes con los nuevos topes y descuentos de verano

El Banco Provincia confirmó la agenda de beneficios de Cuenta DNI para febrero de 2026, manteniendo el fuerte impulso de la temporada de verano. La billetera virtual, que ya cuenta con más de 9 millones de usuarios, renueva sus topes de reintegro y suma promociones exclusivas en la Costa Atlántica y puntos turísticos bonaerenses, además de beneficios clave para la canasta familiar.

A continuación, detallamos cada uno de los descuentos, los días de vigencia y cómo aprovecharlos para maximizar el ahorro mensual.

Especial Verano: Balnearios y Marcas Destacadas

Para quienes disfrutan de las vacaciones, la entidad mantiene el beneficio del 25% de ahorro todos los días en balnearios adheridos y marcas seleccionadas de temporada. Este beneficio tiene un tope de reintegro de $10.000 por semana y por persona, lo que permite un ahorro significativo en el consumo de servicios recreativos y paradores.

Comercios de Cercanía y Carnicerías

Uno de los rubros más utilizados por los bonaerenses se concentra en los viernes. Durante febrero, los viernes 6, 13, 20 y 27 habrá un 20% de descuento en comercios de barrio, incluyendo carnicerías, granjas y pescaderías.

Tope de reintegro: $5.000 por semana y por persona.

$5.000 por semana y por persona. Ahorro mensual: Al tener cuatro viernes, el usuario puede acumular hasta $20.000 de devolución en el mes si utiliza el beneficio al máximo (realizando compras de $25.000 cada viernes).

Supermercados: Días y Cadenas Adheridas

La estrategia en supermercados varía según el día de la semana y la bandera:

Lunes: 20% de ahorro en Supermercados Día , con un tope de $8.000 por día.

20% de ahorro en , con un tope de $8.000 por día. Martes: 15% de descuento en Nini Mayorista (tope de $20.000 por persona) y 15% en supermercados del interior bonaerense adheridos (con ticket mínimo de $30.000).

15% de descuento en (tope de $20.000 por persona) y 15% en supermercados del interior bonaerense adheridos (con ticket mínimo de $30.000). Miércoles: 10% de ahorro en Carrefour (sin tope de reintegro) y 20% en Toledo (sin tope de reintegro, para tickets superiores a $40.000). También 15% en Josimar (tope $6.000 semanal).

10% de ahorro en (sin tope de reintegro) y 20% en (sin tope de reintegro, para tickets superiores a $40.000). También 15% en (tope $6.000 semanal). Jueves, viernes y sábados: 15% de descuento en Chango Más, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Beneficio Extra para Jubilados y Pensionados

Durante febrero, las personas mayores de 60 años que perciben sus haberes a través del Banco Provincia cuentan con un 5% de descuento adicional en las compras realizadas en supermercados adheridos. Este beneficio es acumulable con las promociones vigentes de cada cadena, permitiendo alcanzar un reintegro de hasta $5.000 extra por semana.

Ferias, Mercados y Universidades

Para fomentar el consumo local y el apoyo a estudiantes, se mantiene el 40% de descuento todos los días en:

Ferias y Mercados Bonaerenses: Puestos de productores locales y ferias itinerantes.

Puestos de productores locales y ferias itinerantes. Universidades: Comercios dentro de instituciones educativas (kioscos, librerías y comedores).

Comercios dentro de instituciones educativas (kioscos, librerías y comedores). Ambos rubros tienen un tope de $6.000 por semana, el cual se alcanza con un consumo de $15.000.

Gastronomía y Combustibles (Full YPF)

Full YPF: Los sábados y domingos hay un 25% de ahorro en locales adheridos (no aplica a carga de combustible). El tope es de $8.000 por semana .

Los sábados y domingos hay un en locales adheridos (no aplica a carga de combustible). El tope es de . Gastronomía: Continúan los descuentos del 30% los fines de semana en locales gastronómicos adheridos, ideal para las salidas nocturnas de verano.

Rubros sin Tope de Reintegro

Para facilitar las compras de cara al inicio del ciclo lectivo y el cuidado personal, se mantienen dos beneficios estratégicos:

Librerías: 10% de ahorro los lunes y martes en comercios adheridos de toda la provincia. No tiene límite de devolución.

10% de ahorro los en comercios adheridos de toda la provincia. No tiene límite de devolución. Farmacias y Perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves. Tampoco cuenta con tope de reintegro.

Requisitos para acceder a los beneficios

Es fundamental recordar que para que el reintegro se haga efectivo, los pagos deben realizarse exclusivamente a través de la aplicación mediante QR o Clave DNI, utilizando el dinero en cuenta. La entidad aclara que estas promociones no aplican a pagos realizados con tarjetas de crédito o débito físicas, ni a través de otras billeteras virtuales. Los reintegros suelen acreditarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la transacción.