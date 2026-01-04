¿Cuándo será el primer fin de semana largo de 2026?

Si bien muchas familias ya comenzaron sus vacaciones y disfrutan de los hermosos destinos turísticos bonaerenses, no son pocos quienes aguardan con atención el calendario para planificar sus próximos períodos de descanso. En ese marco, el primer fin de semana largo del año 2026 en Argentina estará marcado por la celebración de Carnaval, que generará un descanso extendido que muchos aprovecharán para viajar o descansar sin necesidad de utilizar días de licencia.

De acuerdo con el calendario oficial de feriados, las festividades de Carnaval están programadas para el lunes 16 y martes 17 de febrero, lo que permitirá conformar un fin de semana largo de cuatro días consecutivos desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero de 2026. Esta configuración lo convierte en el primer gran corte del año y en una de las fechas más esperadas por las familias y el sector turístico.

El feriado de Carnaval es una de las jornadas móviles del calendario argentino: su ubicación varía cada año en función del calendario litúrgico que precede a la Pascua, por lo que en 2026 cae en la segunda mitad de febrero. Esta tradición —recuperada como feriado nacional en 2011— sigue siendo uno de los momentos clave para el turismo interno, con importantes movimientos hacia la costa atlántica, las sierras bonaerenses y otros destinos populares.

Expertos en planificación turística señalan que los fines de semana largos como este no solo ofrecen una oportunidad de descanso para las familias, sino que además impactan positivamente en la economía local de los destinos, impulsando sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte.

En síntesis, tras el inicio de año y el feriado de Año Nuevo, el primer fin de semana largo del 2026 será el de Carnaval, del 14 al 17 de febrero, una fecha que muchos argentinos ya están considerando para organizar sus próximas escapadas y aprovechar al máximo los primeros meses del año