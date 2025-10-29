Cronograma de pagos de octubre para estatales bonaerenses: ¿Qué cambia con el feriado bancario?

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó el nuevo cronograma de pagos para los empleados públicos correspondientes a los haberes de octubre. Debido a la modificación del calendario bancario, algunas fechas se vieron alteradas y los depósitos se realizarán de manera escalonada hasta el lunes 10 de noviembre, con una particularidad para el sector docente.

Ajustes en el calendario por el feriado bancario

El feriado bancario del jueves 6 de noviembre obligó a reprogramar parte del esquema de pagos. Según informaron desde el Ministerio de Economía bonaerense, los docentes y auxiliares que habitualmente cobran el quinto día hábil, que en esta ocasión caía el viernes 7, tendrán acreditados sus sueldos el sábado 8 de noviembre.

A pesar de no ser un día hábil, los fondos estarán disponibles para su uso a través de cajeros automáticos y homebanking, evitando demoras en el cobro de los salarios.

Fechas confirmadas del cronograma de pagos

El Ministerio de Economía provincial detalló el siguiente calendario oficial de acreditación de haberes:

Viernes 31 de octubre

Dirección de Vialidad

Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA)

Instituto de la Vivienda

Lunes 3 de noviembre

Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Loterías y Casinos

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

Martes 4 de noviembre

Ministerio de Salud

Caja de Policía

Miércoles 5 de noviembre

Fiscalía de Estado

Junta Electoral

Tribunal de Cuentas

Asesoría General de Gobierno

Secretaría General

Coordinación General Unidad Gobernador

Ministerio de las Mujeres y Diversidad

Ministerio de Economía

Contaduría General de la Provincia

Tesorería General de la Provincia

Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

Fondo Provincial de Puertos

Ministerio de Desarrollo Agrario

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Consejo de la Magistratura

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Trabajo

Defensoría del Pueblo

Ministerio de Comunicación Pública

Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)

Autoridad del Agua

Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)

Comisión por la Memoria

Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)

CORFO Río Colorado

Astillero Río Santiago

OPISU

Poder Legislativo

Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)

Universidad Provincial de Ezeiza

Jefatura de Asesores del Gobernador

Instituto Cultural

Ministerios de Ambiente, Hábitat y Transporte

Instituto Universitario Policial “Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich”

Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

Viernes 7 de noviembre

Poder Judicial

Sábado 8 de noviembre

Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE)

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP)

Cómo impacta el cambio en los docentes bonaerenses

Desde la cartera económica provincial aclararon que, si bien el feriado del 6 de noviembre modificó el cronograma, los salarios docentes no se postergarán hasta el lunes 10, como se especulaba en un principio. En cambio, los haberes estarán disponibles el sábado 8, respetando el esquema habitual de acreditaciones y garantizando que todos los trabajadores estatales cobren dentro de los plazos establecidos.

De esta forma, el Gobierno bonaerense completará entre el 31 de octubre y el 10 de noviembre el pago total de los salarios correspondientes a octubre para la administración pública provincial.