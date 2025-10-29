Cronograma de pagos de octubre para estatales bonaerenses: ¿Qué cambia con el feriado bancario?

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó el nuevo cronograma de pagos para los empleados públicos correspondientes a los haberes de octubre. Debido a la modificación del calendario bancario, algunas fechas se vieron alteradas y los depósitos se realizarán de manera escalonada hasta el lunes 10 de noviembre, con una particularidad para el sector docente.
Ajustes en el calendario por el feriado bancario
El feriado bancario del jueves 6 de noviembre obligó a reprogramar parte del esquema de pagos. Según informaron desde el Ministerio de Economía bonaerense, los docentes y auxiliares que habitualmente cobran el quinto día hábil, que en esta ocasión caía el viernes 7, tendrán acreditados sus sueldos el sábado 8 de noviembre.
A pesar de no ser un día hábil, los fondos estarán disponibles para su uso a través de cajeros automáticos y homebanking, evitando demoras en el cobro de los salarios.
Fechas confirmadas del cronograma de pagos
El Ministerio de Economía provincial detalló el siguiente calendario oficial de acreditación de haberes:
Viernes 31 de octubre
- Dirección de Vialidad
- Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA)
- Instituto de la Vivienda
Lunes 3 de noviembre
- Ministerio de Seguridad
- Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)
- Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
- Patronato de Liberados
- Instituto Provincial de Loterías y Casinos
- Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
Martes 4 de noviembre
- Ministerio de Salud
- Caja de Policía
Miércoles 5 de noviembre
- Fiscalía de Estado
- Junta Electoral
- Tribunal de Cuentas
- Asesoría General de Gobierno
- Secretaría General
- Coordinación General Unidad Gobernador
- Ministerio de las Mujeres y Diversidad
- Ministerio de Economía
- Contaduría General de la Provincia
- Tesorería General de la Provincia
- Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
- Fondo Provincial de Puertos
- Ministerio de Desarrollo Agrario
- Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
- Consejo de la Magistratura
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Trabajo
- Defensoría del Pueblo
- Ministerio de Comunicación Pública
- Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
- Autoridad del Agua
- Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)
- Comisión por la Memoria
- Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)
- CORFO Río Colorado
- Astillero Río Santiago
- OPISU
- Poder Legislativo
- Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)
- Universidad Provincial de Ezeiza
- Jefatura de Asesores del Gobernador
- Instituto Cultural
- Ministerios de Ambiente, Hábitat y Transporte
- Instituto Universitario Policial “Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich”
- Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
Viernes 7 de noviembre
- Poder Judicial
Sábado 8 de noviembre
- Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE)
- Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP)
Cómo impacta el cambio en los docentes bonaerenses
Desde la cartera económica provincial aclararon que, si bien el feriado del 6 de noviembre modificó el cronograma, los salarios docentes no se postergarán hasta el lunes 10, como se especulaba en un principio. En cambio, los haberes estarán disponibles el sábado 8, respetando el esquema habitual de acreditaciones y garantizando que todos los trabajadores estatales cobren dentro de los plazos establecidos.
De esta forma, el Gobierno bonaerense completará entre el 31 de octubre y el 10 de noviembre el pago total de los salarios correspondientes a octubre para la administración pública provincial.