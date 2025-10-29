Cronograma de pagos de octubre para estatales bonaerenses: ¿Qué cambia con el feriado bancario?

Denisse Helman
aumento estatales bonaerenses provincia de buenos aires

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó el nuevo cronograma de pagos para los empleados públicos correspondientes a los haberes de octubre. Debido a la modificación del calendario bancario, algunas fechas se vieron alteradas y los depósitos se realizarán de manera escalonada hasta el lunes 10 de noviembre, con una particularidad para el sector docente.

Ajustes en el calendario por el feriado bancario

El feriado bancario del jueves 6 de noviembre obligó a reprogramar parte del esquema de pagos. Según informaron desde el Ministerio de Economía bonaerense, los docentes y auxiliares que habitualmente cobran el quinto día hábil, que en esta ocasión caía el viernes 7, tendrán acreditados sus sueldos el sábado 8 de noviembre.

Otro intendente peronista le pide a Cristina que “dé un paso al costado”
Mirá también:

Otro intendente peronista le pide a Cristina que “dé un paso al costado”

A pesar de no ser un día hábil, los fondos estarán disponibles para su uso a través de cajeros automáticos y homebanking, evitando demoras en el cobro de los salarios.

Fechas confirmadas del cronograma de pagos

El Ministerio de Economía provincial detalló el siguiente calendario oficial de acreditación de haberes:

Viernes 31 de octubre

  • Dirección de Vialidad
  • Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA)
  • Instituto de la Vivienda

Lunes 3 de noviembre

  • Ministerio de Seguridad
  • Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)
  • Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
  • Patronato de Liberados
  • Instituto Provincial de Loterías y Casinos
  • Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

Martes 4 de noviembre

  • Ministerio de Salud
  • Caja de Policía

Miércoles 5 de noviembre

  • Fiscalía de Estado
  • Junta Electoral
  • Tribunal de Cuentas
  • Asesoría General de Gobierno
  • Secretaría General
  • Coordinación General Unidad Gobernador
  • Ministerio de las Mujeres y Diversidad
  • Ministerio de Economía
  • Contaduría General de la Provincia
  • Tesorería General de la Provincia
  • Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
  • Fondo Provincial de Puertos
  • Ministerio de Desarrollo Agrario
  • Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
  • Consejo de la Magistratura
  • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Trabajo
  • Defensoría del Pueblo
  • Ministerio de Comunicación Pública
  • Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
  • Autoridad del Agua
  • Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)
  • Comisión por la Memoria
  • Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)
  • CORFO Río Colorado
  • Astillero Río Santiago
  • OPISU
  • Poder Legislativo
  • Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)
  • Universidad Provincial de Ezeiza
  • Jefatura de Asesores del Gobernador
  • Instituto Cultural
  • Ministerios de Ambiente, Hábitat y Transporte
  • Instituto Universitario Policial “Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich”
  • Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

Viernes 7 de noviembre

  • Poder Judicial

Sábado 8 de noviembre

  • Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE)
  • Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP)

Cómo impacta el cambio en los docentes bonaerenses

Desde la cartera económica provincial aclararon que, si bien el feriado del 6 de noviembre modificó el cronograma, los salarios docentes no se postergarán hasta el lunes 10, como se especulaba en un principio. En cambio, los haberes estarán disponibles el sábado 8, respetando el esquema habitual de acreditaciones y garantizando que todos los trabajadores estatales cobren dentro de los plazos establecidos.

De esta forma, el Gobierno bonaerense completará entre el 31 de octubre y el 10 de noviembre el pago total de los salarios correspondientes a octubre para la administración pública provincial.

Mini invierno en plena primavera: el frío no da tregua en la provincia de Buenos Aires
Mirá también:

Mini invierno en plena primavera: el frío no da tregua en la provincia de Buenos Aires
ETIQUETAS
Compartir este artículo
intendente salto
Duro mensaje de un intendente peronista: “La gente no quiere más a La Cámpora ni a Máximo ni a Cristina bailando”
Provincia
cavina votacion
Fuerza Patria resistió el avance libertario en 10 distritos del interior bonaerense: ¿cuáles son?
Provincia
Banco Provincia y Provincia NET lanzan el Concurso de Innovación Financiera con $18 millones en premios
Atención: los bancos estarán cerrados un día de noviembre: ¿cuándo y por qué?
Nacionales Provincia
negativo
Un municipio bonaerense declara la emergencia económica y financiera por la crisis
Provincia
fresco en primavera
Mini invierno en plena primavera: el frío no da tregua en la provincia de Buenos Aires
Provincia
julio marini
Otro intendente peronista le pide a Cristina que “dé un paso al costado”
Provincia
Nuevas escalas del monotributo entran en vigencia en agosto con ajuste del 15%
ARCA lanza una bonificación del 100% para monotributistas que alquilen propiedades
Nacionales

Más leídas