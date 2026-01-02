Cristina Kirchner sigue internada y aguarda definiciones clave durante la feria judicial

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, sin que hasta el momento se haya confirmado una fecha de alta médica. Su situación de salud se mantiene bajo evaluación, mientras su defensa aguarda definiciones judiciales clave durante la feria de enero.

La titular nacional del Partido Justicialista, quien cumple una condena de seis años de prisión en el marco de la denominada “Causa Vialidad”, fue ingresada de urgencia el pasado 20 de diciembre, cuando debió ser intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

En paralelo a su evolución médica, los abogados de la exmandataria presentaron distintos pedidos ante el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2), que durante la feria judicial de enero verá modificada su conformación habitual. Según informó la agencia Noticias Argentinas, la defensa buscará que el tribunal revise decisiones ya adoptadas en relación con su detención domiciliaria, que cumple en su domicilio de la calle San José 1111.

Cabe recordar que el régimen de prisión domiciliaria fue restringido recientemente luego de que la expresidenta mantuviera una reunión con nueve economistas vinculados al peronismo, situación que motivó una nueva evaluación judicial sobre las condiciones de cumplimiento de la medida.