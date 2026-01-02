Cristina Kirchner sigue internada y aguarda definiciones clave durante la feria judicial

Francisco Díaz
La Justicia limitó las visitas a Cristina Kirchner tras reunión no autorizada en su casa

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, sin que hasta el momento se haya confirmado una fecha de alta médica. Su situación de salud se mantiene bajo evaluación, mientras su defensa aguarda definiciones judiciales clave durante la feria de enero.

La titular nacional del Partido Justicialista, quien cumple una condena de seis años de prisión en el marco de la denominada “Causa Vialidad”, fue ingresada de urgencia el pasado 20 de diciembre, cuando debió ser intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

Murió Alicia Ramos Fondeville, la jueza que condenó a Monzón por femicidio 
Mirá también:

Murió Alicia Ramos Fondeville, la jueza que condenó a Monzón por femicidio 

En paralelo a su evolución médica, los abogados de la exmandataria presentaron distintos pedidos ante el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2), que durante la feria judicial de enero verá modificada su conformación habitual. Según informó la agencia Noticias Argentinas, la defensa buscará que el tribunal revise decisiones ya adoptadas en relación con su detención domiciliaria, que cumple en su domicilio de la calle San José 1111.

Cabe recordar que el régimen de prisión domiciliaria fue restringido recientemente luego de que la expresidenta mantuviera una reunión con nueve economistas vinculados al peronismo, situación que motivó una nueva evaluación judicial sobre las condiciones de cumplimiento de la medida.

Falla en el sistema del Banco Provincia: usuarios denunciaron débitos erróneos. ¿Qué pasó?
Mirá también:

Falla en el sistema del Banco Provincia: usuarios denunciaron débitos erróneos. ¿Qué pasó?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Banco Provincia falla debito
¿Te falta plata en tu cuenta del Banco Provincia? La falla masiva que afecta a miles de usuarios hoy
Provincia
Tren argentina
Golpe al bolsillo y al verano: confirman la cancelación indefinida de dos trenes clave que unían Buenos Aires con el interior
Provincia Sociedad
Conmoción en Brandsen: Encuentran sin vida en su casa a reconocido empresario
Brandsen
Salud digital bonaerense
Salud Digital Bonaerense: la guía definitiva para sacar turnos, recetas y aprovechar descuentos este verano 2026
Provincia
Extraé efectivo sin tarjeta: nuevo método con Cuenta DNI en el Banco Provincia
Falla en el sistema del Banco Provincia: usuarios denunciaron débitos erróneos. ¿Qué pasó?
Provincia
Cuenta dni descuentos enero
Cuenta DNI Enero 2026: todos los descuentos, nuevos topes y beneficios de verano
Provincia
Bono jubilados 2026
ANSES seguirá ofreciendo el bono a jubilados y pensionados en 2026: ¿cuánto se cobrará?
Anses

Más leídas