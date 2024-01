Crimen de Fernando: ¿Quién es la estudiante de medicina que defiende a los rugbiers?

En medio del caso que continúa conmocionando al país por el homicidio de Fernando Báez Sosa a manos de ocho rugbiers en Villa Gesell, una estudiante de medicina identifica como Melisa López Marengo, de 36 años y estudiante de medicina, se ha convertido en una voz singular que aboga por una segunda oportunidad para los implicados.

En una entrevista exclusiva con TN, López Marengo explicó su postura: “Todo lo que digo o hago es porque creo que puede llevar a un bien, no por maldad. Me gusta ayudar y quiero ser útil, si soy crítica y ácida es porque creo que alguien puede pensar algo bueno de lo que yo digo, por más que al principio no le caiga tan bien”.

A pesar de las especulaciones sobre su relación con Máximo Thompsen, uno de los acusados, Melisa desmintió cualquier vínculo y afirmó no conocer a los rugbiers ni a sus familias personalmente. Destacó que recibió una llamada de Lucas Pertossi, quien le expresó el deseo de que ellos y sus familias no aparecieran en televisión.

López Marengo sostiene su posición al comparar a los rugbiers con Fernando Báez Sosa, argumentando que todos son responsables de lo sucedido.

Ante las condenas recibidas, Melisa expresó: “Creo que sí van a revertir todas las condenas y me gustaría que fuera la condena acorde a lo que sabemos que pasó. A lo que vemos que pasó. A lo que podemos probar que pasó.

Al ser consultada sobre qué les diría a los familiares de Fernando Báez Sosa, la defensora de los rugbiers manifestó: “Que hago lo que no hicieron los padres de los rugbiers. Y les diría que me disculpen si algunos de mis escritos los ofendieron, que no fue para nada mi intención hacerlo. Que lo siento mucho por Fernando y les explicaría que si ‘defiendo’ a los rugbiers es porque creo que merecen una segunda oportunidad”.

La postura de López Marengo ha generado polémica y cuestionamientos, mientras el caso continúa desarrollándose en los tribunales y la opinión pública sigue atenta a las novedades.