Créditos Hipotecarios Banco Nación: Nuevas Tasas, Requisitos y Cómo Acceder

El sueño de la casa propia ha vuelto a ser una posibilidad tangible para miles de argentinos gracias a la reactivación del mercado de crédito. Entre las diversas opciones disponibles, la línea “+Hogares con BNA” del Banco Nación se posiciona como una de las más competitivas del mercado financiero actual.

Si estás pensando en dejar de alquilar, construir o ampliar tu vivienda, en este artículo te detallamos todo lo que necesitás saber sobre condiciones, tasas de interés, el sistema de tope anti-inflacionario y los pasos para solicitar tu préstamo hoy.

¿Qué es la línea +Hogares con BNA?

Es la propuesta central de crédito hipotecario del Banco Nación. Se trata de préstamos ajustables por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), lo que permite una cuota inicial accesible en comparación con los créditos tradicionales a tasa fija. El capital adeudado se ajusta por inflación, pero con tasas de interés real muy atractivas, especialmente para quienes cobran su sueldo en la entidad.

Tasas de Interés: La diferencia clave

El costo del crédito varía significativamente dependiendo de tu relación con el banco. Esta distinción es fundamental al momento de comparar costos financieros:

Clientes Cuenta Sueldo (Haberes en BNA): Acceden a una tasa preferencial fija del 4,5% TNA (Tasa Nominal Anual) + ajuste UVA. Es actualmente una de las tasas más bajas del mercado.

Acceden a una tasa preferencial fija del (Tasa Nominal Anual) + ajuste UVA. Es actualmente una de las tasas más bajas del mercado. Clientes Generales o Mercado Abierto: Para quienes no acrediten sus haberes en el banco, la tasa se ubica en torno al 8% TNA + ajuste UVA.

Dato importante: Para mantener la tasa preferencial del 4,5%, debés mantener la acreditación de sueldo en el BNA durante toda la vida del préstamo.

El “Seguro Anti-Shock”: Tope de cuota por salarios (CVS)

Uno de los mayores temores al tomar un crédito UVA es que la inflación supere a los salarios. Para mitigar este riesgo, el Banco Nación ofrece una cláusula opcional de tope.

¿Cómo funciona? Podés optar por un sistema donde el aumento de tu cuota no supere el incremento del Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Si la inflación se dispara y la cuota UVA supera en más de un 10% a lo que hubiese aumentado por salarios, el banco bonifica esa diferencia o extiende el plazo.

El costo: Activar esta protección tiene un costo adicional en la tasa de interés (una prima aproximada del 1,5% anual), elevando la tasa final (por ejemplo, de 4,5% a 6% aproximadamente), pero brindando previsibilidad y seguridad a largo plazo.

Destinos y Montos Máximos

El crédito es versátil y cubre diversas necesidades habitacionales. Los montos se calculan en UVAs, por lo que el valor en pesos se actualiza diariamente.

Adquisición de Vivienda Única: Financiación de hasta el 75% del valor de tasación o compra (el menor de ambos).

Financiación de hasta el del valor de tasación o compra (el menor de ambos). Cambio de Vivienda: Ideal para vender tu casa actual y comprar una más grande. Financia hasta el 100% de la diferencia (respetando el límite del 75% del valor total).

Ideal para vender tu casa actual y comprar una más grande. Financia hasta el 100% de la diferencia (respetando el límite del 75% del valor total). Construcción: En terreno propio. Financia hasta el 100% del presupuesto de obra, siempre que no supere el 75% del valor final de la vivienda terminada.

En terreno propio. Financia hasta el 100% del presupuesto de obra, siempre que no supere el 75% del valor final de la vivienda terminada. Ampliación, Refacción y Terminación: Para mejorar tu hogar actual.

Para mejorar tu hogar actual. Segunda Vivienda: Disponible, pero con tasas de interés más elevadas.

Plazos: El plazo máximo de devolución es de hasta 30 años (360 meses), lo que permite diluir el costo de la cuota mensual.

Requisitos Excluyentes para Solicitarlo

Antes de iniciar el trámite, asegurate de cumplir con estas condiciones básicas:

Edad: No superar la edad jubilatoria al finalizar el crédito (generalmente hasta 65 años, aunque puede extenderse según el caso y garantes). Situación Laboral: Relación de dependencia: Planta permanente con 6 meses de antigüedad. Contratados requieren 1 año y contrato vigente.

Planta permanente con 6 meses de antigüedad. Contratados requieren 1 año y contrato vigente. Autónomos: 1 año de antigüedad en la actividad (Inscriptos en Ganancias).

1 año de antigüedad en la actividad (Inscriptos en Ganancias). Monotributistas: 2 años de antigüedad en la categoría. Relación Cuota-Ingreso: La cuota inicial no puede superar el 25% de los ingresos netos declarados. Antecedentes: No registrar antecedentes negativos en el sistema financiero (Veraz limpio) ni deudas en gestión judicial.

Tip: El Banco Nación permite sumar ingresos con tu grupo familiar conviviente (cónyuge, conviviente o padres/hijos) para alcanzar el monto necesario y calificar para un préstamo mayor.

Cómo Simular y Aplicar

El proceso se ha digitalizado considerablemente para agilizar los tiempos de aprobación:

Paso 1: Simulación Online Ingresá al sitio web oficial del Banco Nación (“Personas” > “Préstamos” > “Hipotecarios”) y utilizá el simulador. Deberás ingresar el valor de la propiedad y tus ingresos. El sistema te dirá el monto máximo prestable y el valor estimado de la cuota inicial.

Paso 2: Solicitud Digital La solicitud inicial se realiza a través de la plataforma BNA+ o el Home Banking. Allí cargarás tus datos personales y laborales para una pre-calificación automática.

Paso 3: Presentación de Carpeta Si pre-calificás, recibirás un correo para continuar el trámite en la sucursal, donde deberás presentar la documentación del inmueble (título de propiedad, planos, etc.) y los comprobantes de ingresos.

La línea hipotecaria del Banco Nación sigue siendo la referencia del mercado argentino por ofrecer la combinación de plazo más largo (30 años) y la tasa más baja para quienes acreditan haberes (4,5%). Si tenés ahorros previos para cubrir el 25% del valor de la propiedad y los gastos de escrituración, esta es la herramienta más sólida en la actualidad para dejar de alquilar y capitalizarte en ladrillos.