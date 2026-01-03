Continúa la tregua del verano: Sábado algo ventoso y con temperaturas agradables

La provincia de Buenos Aires continúa disfrutando de una prolongada tregua del verano, con condiciones climáticas muy favorables para quienes prefieren evitar el calor extremo. Este sábado se presenta con temperaturas que oscilarán entre los 16° y los 26°, consolidando una jornada agradable y estable en gran parte del territorio bonaerense.

Durante la madrugada se registró un período de viento moderado, aunque con el correr de la mañana y la tarde el cielo se mantendrá algo nublado, sin probabilidad de precipitaciones. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar con cielo despejado. El viento soplará desde el Sur, rotando hacia el Este en las últimas horas del día.

Pronóstico extendido para la provincia

Para el domingo, se esperan valores térmicos similares a los del sábado, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre en distintos puntos de la provincia. El cielo estará ligeramente nublado, con viento predominante del Sudeste, aportando continuidad al escenario de clima templado.

En tanto, el lunes marcará el inicio de la semana con un leve ascenso de las temperaturas, que se ubicarán entre los 20° y 28°. El cielo se presentará de ligero a parcialmente nublado, mientras que el viento cambiará de dirección: comenzará soplando desde el Noreste y luego rotará hacia el Este.

De este modo, la provincia de Buenos Aires transita los primeros días de enero con un clima estable y agradable, ideal para el descanso, el turismo y las actividades recreativas.