Continúa grave el niño accidentado en Pinamar tras un violento choque en la playa

Continúa grave el niño de 8 años que resultó herido en un grave accidente vial ocurrido en el sector de playa de Pinamar, donde un vehículo tipo UTV en el que se desplazaba chocó de manera frontal contra una camioneta Volkswagen Amarok de color blanco.

El siniestro se produjo en una zona habilitada para la circulación de vehículos de doble tracción. Según los primeros reportes, el menor viajaba a bordo de un UTV rojo que era conducido por una mujer, mientras que junto a ellos se encontraba un hombre, quien también sufrió heridas de consideración, principalmente en el rostro, como consecuencia del fuerte impacto.

Debido a la gravedad de las lesiones, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Pinamar, donde permanece internado en la unidad de cuidados intensivos, con pronóstico reservado. Al momento de su ingreso, el menor se encontraba inconsciente y presentaba una lesión en la cabeza.

En el lugar del choque trabajaron dotaciones de bomberos, ambulancias y personal policial, quienes asistieron a los heridos y aseguraron la zona para permitir la realización de las pericias correspondientes.

La asistencia inicial estuvo a cargo de una médica que se encontraba ocasionalmente en la zona al momento del accidente, lo que resultó clave en los primeros minutos posteriores al impacto.

Las autoridades policiales y judiciales iniciaron las actuaciones de rigor para establecer las causas exactas de la colisión. La investigación se centra en determinar si ambos vehículos circulaban por sectores permitidos y si se cumplían las normas de seguridad obligatorias para la conducción en la arena, un aspecto que suele generar controversias y controles reforzados durante la temporada de verano.

Por el momento, se aguarda un nuevo parte médico que permita conocer la evolución del estado de salud del menor, mientras que los conductores de ambos vehículos quedaron a disposición de la Justicia para prestar declaración.