Continúa en estado crítico el nene de 8 años accidentado en Pinamar

Bastian, el niño de 8 años accidentado en La Frontera de Pinamar permanece internado en estado crítico, donde el UTV en el que se desplazaba junto a su padre colisionó contra una camioneta tipo pick up. Como consecuencia del violento impacto, el menor sufrió lesiones severas, entre ellas una grave afectación hepática que obligó a múltiples intervenciones quirúrgicas.

Según informaron los profesionales de la salud que lo asisten, el niño debió ser reintervenido quirúrgicamente luego de que, tras una primera operación por una laceración en el hígado, se detectara un nuevo sangrado. En esta oportunidad, la hemorragia no estaría vinculada al hígado sino a una lesión pulmonar, lo que agravó aún más su delicado cuadro clínico.

La pediatra que participa de su atención explicó que el menor aún no logró estabilizarse y continúa bajo estricta vigilancia médica en terapia intensiva. El estado general sigue siendo crítico, con compromiso respiratorio y riesgo para otros órganos vitales.

Profesionales que intervinieron en el lugar del siniestro relataron la dramática escena vivida en los primeros minutos posteriores al choque. El niño se encontraba en estado de shock, con signos evidentes de hipoxia, palidez extrema y respiración ineficiente. Cada minuto fue determinante para evitar mayores daños, especialmente a nivel cerebral.

Durante la asistencia inicial en la arena, el menor sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a iniciar maniobras de reanimación hasta la llegada de las ambulancias. Posteriormente, fue estabilizado con soporte avanzado, ventilación mecánica y traslado al hospital, donde permanece internado.

Desde el equipo médico confirmaron que, por ahora, no será derivado a otro centro de salud, ya que el hospital cuenta con la complejidad, el equipamiento y el personal especializado necesarios para afrontar este tipo de situaciones críticas.