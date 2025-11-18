Conmoción: falleció el líder de un grupo de cumbia tras una picadura de avispa

En la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, el reconocido artista musical Osvaldo César Zaldivas, líder y fundador del grupo Cumbia Eterna, falleció luego de sufrir una grave reacción alérgica provocada por la picadura de una avispa. El episodio se desencadenó cuando ingresó a su vehículo tras realizar una compra y allí descubrió el insecto dentro del habitáculo. Al intentar eliminarla, fue picado y comenzó a sentirse mal de inmediato.

Atención médica y muerte

Tras la picadura, Zaldivas se trasladó por sus propios medios al Hospital Carrillo y luego fue derivado al Hospital Masvernat, donde se constató que era alérgico al veneno de avispa. A pesar de los esfuerzos de reanimación realizados en tres oportunidades, sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció.

Quién era Zaldivas

Zaldivas era una figura reconocida en la música tropical de la región, especialmente por su rol al frente de Cumbia Eterna, agrupación que logró trascender en Entre Ríos y zonas limítrofes gracias a su estilo propio. Su muerte generó numerosas reacciones de pesar tanto en redes sociales como entre sus colegas y seguidores.

La fiscal Julia Rivoira tomó intervención en la causa, recabando datos y analizando las circunstancias del incidente. Este caso también sirve de alerta sobre los riesgos que representan las picaduras de himenópteros, como avispas o abejas, en personas que presentan alergias potencialmente graves.