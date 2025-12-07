Conmoción en La Costa: Asesinan a puñaladas a un hombre en Nueva Atlantis

Francisco Díaz

Un violento episodio sacudió al Partido de La Costa durante la madrugada de este domingo 7 de diciembre, cuando un hombre de 38 años fue encontrado sin vida en la vía pública con una herida de arma blanca en el pecho.

La víctima fue identificada como Carlos Daniel Rueda. El alerta al 911 ingresó en las primeras horas del domingo, dando cuenta de una pelea en la intersección de las calles La Marejada e Ingenieros, en la localidad de Nueva Atlantis.

Sigue el calor en el último fin de semana largo del año
Mirá también:

Sigue el calor en el último fin de semana largo del año

Al llegar al lugar, efectivos policiales y personal de salud constataron el fallecimiento y dieron inmediata intervención a Policía Científica, que realizó las primeras pericias en la escena.

Según informó el medio local Opinión de La Costa, la SubDDI de La Costa tomó testimonios a vecinos y relevó imágenes de cámaras de seguridad, mientras que el Grupo Táctico Operativo (GTO) montó un operativo de búsqueda para dar con el responsable.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, el agresor habría escapado en una camioneta blanca antigua.

Cerca de las 3:40 de la madrugada, los investigadores lograron aprehender en la localidad de San Bernardo a un hombre de 46 años, identificado por sus iniciales como D. A. P., quien quedó a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, continúa la búsqueda del arma utilizada en el ataque y del vehículo involucrado, a la espera de los resultados de la autopsia y de las pericias que permitirán reconstruir con precisión lo sucedido.

📻 Crédito: FM La Marea

Una mujer murió tras ser alcanzada por una bala perdida en Loma Verde, partido de General Paz
Mirá también:

Una mujer murió tras ser alcanzada por una bala perdida en Loma Verde, partido de General Paz
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Bono navidad jubilados anses
Bono navideño para jubilados en diciembre 2025: ANSES confirmó pago extra y fechas de cobro
Anses Sociedad
Una mujer murió tras ser alcanzada por una bala perdida en Loma Verde, partido de General Paz
Ranchos
Tragedia en la ruta 3: murió funcionario del Ministerio de Seguridad en brutal choque
Tragedia en la ruta 3: murió funcionario del Ministerio de Seguridad en brutal choque
Nacionales
empleados comercio bono aguinaldo
Bono empleados de comercio diciembre 2025: confirmaron sumas fijas y un extra para supermercados
Sociedad
Sigue el calor en el último fin de semana largo del año
Provincia
Bono anses diciembre navidad
Bono de Fin de Año ANSES y Aguinaldo en Diciembre 2025: Fechas de cobro, montos y requisitos
Anses
ANSES diciembre 2025: ¿cuánto recibirás con aumento, aguinaldo y bono extraordinario?
AUH diciembre 2025: Fechas de cobro, montos con aumento y complementos confirmados por ANSES
Anses

Más leídas