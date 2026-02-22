Confirmaron un caso de gripe aviar en aves silvestres en General Madariaga

Francisco Díaz
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en aves silvestres detectadas en la localidad de General Madariaga, provincia de Buenos Aires.

La confirmación se dio luego de que el Laboratorio Oficial de Martínez analizara muestras enviadas tras registrarse mortandad y síntomas compatibles con la enfermedad en ejemplares de gaviota capucho café, cisne coscoroba y cisne de cuello negro en la Reserva Laguna La Salada Grande.

¿Afecta el estatus sanitario del país?

Desde el organismo sanitario nacional aclararon que, al tratarse de aves silvestres, la detección no modifica el estatus sanitario ni las operaciones comerciales de Argentina, que se autodeclaró país libre de IAAP en septiembre de 2025.

Recomendaciones para productores y criadores

No obstante, para evitar la propagación del virus, el SENASA instó a:

  • Productores de aves comerciales: reforzar medidas de manejo sanitario, higiene y bioseguridad en sus establecimientos, tal como lo establece la normativa vigente.
  • Tenedores de aves de traspatio (no comerciales):
    • Mantener las aves en espacios protegidos para impedir el contacto con ejemplares silvestres.
    • Utilizar ropa exclusiva para el manejo de los animales.
    • Desinfectar periódicamente instalaciones y elementos de trabajo.
    • Evitar que aves silvestres accedan a fuentes de agua y alimento en gallineros familiares.

La importancia de la notificación temprana

El organismo recordó que es fundamental informar de inmediato cualquier sospecha de influenza aviar. La detección temprana permite actuar rápidamente, contener el virus y reducir el riesgo de propagación.

Las autoridades sanitarias continúan monitoreando la situación en la zona para prevenir nuevos casos.

Más leídas