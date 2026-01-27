Confirman un nuevo caso de hantavirus en General Belgrano

Las autoridades sanitarias de General Belgrano confirmaron en las últimas horas un nuevo caso positivo de hantavirus en el distrito, lo que encendió nuevamente las alertas epidemiológicas en la zona.

La paciente se encuentra internada en la ciudad de La Plata, con pronóstico reservado, mientras se avanza con la investigación para determinar el posible origen del contagio.

De acuerdo con la información oficial, equipos de salud municipales, regionales y provinciales trabajan de manera conjunta en el control de foco, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de enfermedades.

En ese marco, se indicó que el hantavirus puede presentar un período de incubación de hasta 45 días y que, según los primeros datos recabados, la persona afectada habría estado a mediados de diciembre en el paraje Chas, uno de los puntos que ahora forma parte del seguimiento sanitario.

Este nuevo caso se suma a un antecedente reciente que generó profunda conmoción en la comunidad: semanas atrás, una menor de 10 años, residente en el paraje Chas, también en el distrito de General Belgrano, falleció como consecuencia de hantavirus. A partir de aquel hecho, las autoridades habían intensificado las campañas de prevención y concientización en zonas rurales y periurbanas.

Frente a este escenario, desde el sistema de salud local reiteraron la importancia de extremar las medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio.

Entre las principales recomendaciones se destacan mantener los terrenos limpios y desmalezados, eliminar residuos con frecuencia en recipientes cerrados, evitar el contacto con roedores y sellar posibles accesos a viviendas, galpones o depósitos.

También se aconseja ventilar durante al menos 30 minutos los espacios cerrados o deshabitados antes de ingresar, humedecer el suelo y las superficies antes de barrer para evitar la dispersión de partículas en el aire, y realizar la limpieza con agua y lavandina, utilizando elementos de protección personal como barbijo, guantes y protección ocular.

Asimismo, se recordó que ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad —como fiebre, dolor muscular, cansancio intenso, dolor de cabeza o dificultad respiratoria— es fundamental concurrir de inmediato al Hospital Municipal para una evaluación médica.