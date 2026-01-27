Confirman un nuevo caso de hantavirus en General Belgrano

Francisco Díaz
Alerta por hantavirus: murió una niña de 10 años en la Provincia de Buenos Aires

Las autoridades sanitarias de General Belgrano confirmaron en las últimas horas un nuevo caso positivo de hantavirus en el distrito, lo que encendió nuevamente las alertas epidemiológicas en la zona.

La paciente se encuentra internada en la ciudad de La Plata, con pronóstico reservado, mientras se avanza con la investigación para determinar el posible origen del contagio.

Piden cadena de oración por joven de 19 años en estado crítico tras grave accidente en Ruta 2
Mirá también:

Piden cadena de oración por joven de 19 años en estado crítico tras grave accidente en Ruta 2

De acuerdo con la información oficial, equipos de salud municipales, regionales y provinciales trabajan de manera conjunta en el control de foco, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de enfermedades.

En ese marco, se indicó que el hantavirus puede presentar un período de incubación de hasta 45 días y que, según los primeros datos recabados, la persona afectada habría estado a mediados de diciembre en el paraje Chas, uno de los puntos que ahora forma parte del seguimiento sanitario.

Este nuevo caso se suma a un antecedente reciente que generó profunda conmoción en la comunidad: semanas atrás, una menor de 10 años, residente en el paraje Chas, también en el distrito de General Belgrano, falleció como consecuencia de hantavirus. A partir de aquel hecho, las autoridades habían intensificado las campañas de prevención y concientización en zonas rurales y periurbanas.

Frente a este escenario, desde el sistema de salud local reiteraron la importancia de extremar las medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio.

Entre las principales recomendaciones se destacan mantener los terrenos limpios y desmalezados, eliminar residuos con frecuencia en recipientes cerrados, evitar el contacto con roedores y sellar posibles accesos a viviendas, galpones o depósitos.

También se aconseja ventilar durante al menos 30 minutos los espacios cerrados o deshabitados antes de ingresar, humedecer el suelo y las superficies antes de barrer para evitar la dispersión de partículas en el aire, y realizar la limpieza con agua y lavandina, utilizando elementos de protección personal como barbijo, guantes y protección ocular.

Asimismo, se recordó que ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad —como fiebre, dolor muscular, cansancio intenso, dolor de cabeza o dificultad respiratoria— es fundamental concurrir de inmediato al Hospital Municipal para una evaluación médica.

Respiro momentáneo tras el calor intenso: ¿se esperan lluvias este martes?
Mirá también:

Respiro momentáneo tras el calor intenso: ¿se esperan lluvias este martes?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
oracion joven accdente ruta 2
Piden cadena de oración por joven de 19 años en estado crítico tras grave accidente en Ruta 2
Provincia
chque tren mdq
Murió uno de los heridos del accidente entre un tren y un auto en la Ruta 2 cerca de Mar del Plata
Provincia
CHOQUE LA FRONTERA PINAMAR
Caso Bastián Jerez: confirmaron alcoholemia positiva en los dos conductores involucrados
Dolores Pinamar Provincia
agrad
Respiro momentáneo tras el calor intenso: ¿se esperan lluvias este martes?
Provincia
Cuenta dni jubilados
Cuenta DNI para jubilados: Los beneficios de febrero 2026 y cómo acceder a un ahorro adicional
Provincia
Paritaria docente provincia febrero 2026
Paritaria docentes bonaerenses: cuándo se cobra el aumento y de cuánto es el nuevo salario en febrero 2026
Provincia
Limitaciones actualizadas de Mercado Pago permiten manejar hasta $50 millones sin declarar
Créditos a tasa 0% de Mercado Pago: ¿Cómo obtener hasta 10 millones y cuáles son los plazos?
Sociedad

Más leídas