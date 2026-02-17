Calendario de feriados 2026: ¿Cuándo es el próximo fin de semana largo tras el Carnaval?

Con el cierre de los festejos de Carnaval este martes 17 de febrero, muchos argentinos ya comienzan a consultar el calendario oficial para planificar su próximo descanso. Tras cuatro días de intensa actividad turística en todo el país, la pregunta recurrente es cuánto falta para el siguiente fin de semana largo y qué fechas conmemorativas restan en la primera mitad del año.

El esquema de feriados para 2026, establecido por el Ministerio del Interior, presenta una distribución que favorece las escapadas de cercanía durante el otoño, aunque el próximo descanso extendido demandará un poco de paciencia tras la seguidilla de enero y febrero.

El próximo descanso: marzo y la conmemoración del Día de la Memoria

El siguiente feriado en el calendario nacional es el martes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Según la Ley 27.399, este feriado es de carácter inamovible, lo que significa que no se traslada al lunes para generar un fin de semana largo.

Para quienes trabajan de lunes a viernes, el 24 de marzo funcionará como un “corte” en la mitad de la semana. Sin embargo, para aquellos que puedan solicitar el lunes 23 como día de vacaciones o “puente” personal, se abre la posibilidad de un descanso de cuatro días. Oficialmente, el Gobierno no ha decretado el lunes 23 como feriado puente turístico, por lo que será una jornada laboral normal para la administración pública y el sector privado.

El primer fin de semana largo confirmado: Semana Santa 2026

Para encontrar el próximo fin de semana largo garantizado para toda la población, debemos trasladarnos al mes de abril. En 2026, la celebración de Semana Santa llegará a principios de mes, configurando un periodo de descanso ideal para el turismo regional.

Las fechas clave de abril son:

Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (Feriado Inamovible).

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (Feriado Inamovible). Viernes 3 de abril: Viernes Santo (Feriado Inamovible).

Esta coincidencia calendárica es excepcional: el feriado del 2 de abril se une directamente con el Viernes Santo, generando un fin de semana extralargo de cuatro días (del jueves 2 al domingo 5 de abril). Este será, sin duda, el momento de mayor movimiento turístico tras el verano, con destinos como las Sierras de Córdoba, la Costa Atlántica y el Norte Argentino como los más consultados.

Otros feriados destacados del primer semestre

Tras el descanso de abril, el calendario nacional de 2026 continuará con las siguientes fechas:

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador. Al caer viernes, se conformará automáticamente un fin de semana largo de tres días, ideal para celebraciones gastronómicas y reuniones familiares.

Día del Trabajador. Al caer viernes, se conformará automáticamente un fin de semana largo de tres días, ideal para celebraciones gastronómicas y reuniones familiares. Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo. Otro fin de semana largo de tres días (sábado 23, domingo 24 y lunes 25), consolidando un mayo con mucha actividad de descanso.

Día de la Revolución de Mayo. Otro fin de semana largo de tres días (sábado 23, domingo 24 y lunes 25), consolidando un mayo con mucha actividad de descanso. Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes. Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

Consejos para planificar las escapadas de otoño

El otoño es considerado por muchos viajeros como la mejor época para recorrer Argentina debido a las temperaturas moderadas y los paisajes coloridos. Para aprovechar el fin de semana largo de abril (Semana Santa y Malvinas), los expertos recomiendan realizar las reservas de alojamiento y transporte con al menos 30 días de antelación.

Además, es importante recordar que durante el Jueves Santo (2 de abril en esta ocasión por coincidencia) rige el concepto de “día no laborable” para el sector privado, lo que queda a discreción del empleador, mientras que el Viernes Santo y el Día de las Malvinas son feriados nacionales obligatorios donde, en caso de trabajar, se debe percibir una remuneración doble.