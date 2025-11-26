Conductores denuncian problemas con el pago online de la VTV: “Nos toman el pelo”

Ignacio Hernández
Aumentan tarifas de la VTV en CABA y Provincia: descuentos y exenciones para algunos vecinos

Conductores enfrentan problemas con la VTV tras pagos online no acreditados En Mar del Plata, varios conductores han manifestado su frustración por inconvenientes al realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) de forma virtual. A pesar de haber pagado anticipadamente, muchos se encontraron con que su pago no fue reconocido en la planta verificadora, generando situaciones de caos en un sistema que prometía mayor agilidad.

¿Qué ocurrió en la verificación técnica vehicular?

El incidente tuvo lugar este martes, cuando varios automovilistas se presentaron en la sede de Batán luego de haber reservado su turno y pagado por la VTV a través de la plataforma Pago Fácil. Sin embargo, al llegar, les comunicaron que el pago no había sido acreditado. Un afectado declaró a 0223: “Pagamos todos el derecho a la VTV, en mi caso el 20 de noviembre, y como no les figura el pago adelantado a ellos, nos rebotaron a todos”.

Avanza la construcción de la autovía entre Mar de Ajó y Pinamar para mejorar la conectividad
Mirá también:

Avanza la construcción de la autovía entre Mar de Ajó y Pinamar para mejorar la conectividad

La situación ha generado un nivel de indignación considerable entre los conductores. Muchos expresaron que habían tomado licencias laborales para poder realizar este trámite, y al ser rechazados, no solo perdieron tiempo, sino que también arriesgan multas y sanciones por el vencimiento inminente de la VTV.

Uno de los damnificados comentó que su VTV “vence en dos días”, lo que indica que podría enfrentar multas y problemas al momento de un control vehicular. Además, advirtió que, en caso de un accidente, su seguro podría no cubrirlo si no cuenta con la VTV vigente. “Está pago y está el ticket. Si tenían buena voluntad, lo podían hacer”, expresó con voz de desesperación, subrayando la falta de atención hacia las denuncias y reclamos.

Reclamos y demandas de cambios en el sistema

La situación no solo afectó a un grupo aislado. Otros conductores que compartieron su experiencia pidieron una revisión del sistema, exigiendo que se resuelva el caos generado por la implementación de pagos online. “Deberían revisar el sistema porque es un caos”, dijeron, solicitando que se tomen medidas inmediatas para evitar que otros conductores sufran la misma situación.

Vuelco fatal en Ruta 2: revelan que los choferes rotaron en Lezama y se detuvieron en Castelli
Mirá también:

Vuelco fatal en Ruta 2: revelan que los choferes rotaron en Lezama y se detuvieron en Castelli
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Micro ruta 2
Grave accidente en Ruta 2: volcó un micro con 50 pasajeros
Provincia
dolores tornado argentina
Se cumple un nuevo aniversario del trágico tornado que azotó Dolores
Dolores Provincia
agua canilla
El veneno invisible: El 70% del agua subterránea en la Provincia de Buenos Aires supera los límites de arsénico
Provincia
premios quiniela como pagan
Un afortunado ganó $152 millones en el Telekino, pero el fisco le saca más de $42 millones
Sociedad
Cuenta dni promociones navidad
¡Cuenta DNI lanza descuentos especiales para las fiestas y el verano!
Provincia
MICRO
AHORA: Volcó un micro en Ruta 2 y hay varios pasajeros heridos
Mar Chiquita
seguro fondo subsidio prestacion desempleo anses
ANSES cierra los pagos de noviembre: ¿Cómo acceder a la Prestación por Desempleo?
Anses

Más leídas