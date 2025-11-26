Conductores denuncian problemas con el pago online de la VTV: “Nos toman el pelo”

Conductores enfrentan problemas con la VTV tras pagos online no acreditados En Mar del Plata, varios conductores han manifestado su frustración por inconvenientes al realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) de forma virtual. A pesar de haber pagado anticipadamente, muchos se encontraron con que su pago no fue reconocido en la planta verificadora, generando situaciones de caos en un sistema que prometía mayor agilidad.

¿Qué ocurrió en la verificación técnica vehicular?

El incidente tuvo lugar este martes, cuando varios automovilistas se presentaron en la sede de Batán luego de haber reservado su turno y pagado por la VTV a través de la plataforma Pago Fácil. Sin embargo, al llegar, les comunicaron que el pago no había sido acreditado. Un afectado declaró a 0223: “Pagamos todos el derecho a la VTV, en mi caso el 20 de noviembre, y como no les figura el pago adelantado a ellos, nos rebotaron a todos”.

La situación ha generado un nivel de indignación considerable entre los conductores. Muchos expresaron que habían tomado licencias laborales para poder realizar este trámite, y al ser rechazados, no solo perdieron tiempo, sino que también arriesgan multas y sanciones por el vencimiento inminente de la VTV.

Uno de los damnificados comentó que su VTV “vence en dos días”, lo que indica que podría enfrentar multas y problemas al momento de un control vehicular. Además, advirtió que, en caso de un accidente, su seguro podría no cubrirlo si no cuenta con la VTV vigente. “Está pago y está el ticket. Si tenían buena voluntad, lo podían hacer”, expresó con voz de desesperación, subrayando la falta de atención hacia las denuncias y reclamos.

Reclamos y demandas de cambios en el sistema

La situación no solo afectó a un grupo aislado. Otros conductores que compartieron su experiencia pidieron una revisión del sistema, exigiendo que se resuelva el caos generado por la implementación de pagos online. “Deberían revisar el sistema porque es un caos”, dijeron, solicitando que se tomen medidas inmediatas para evitar que otros conductores sufran la misma situación.