Condenaron en Mar del Plata a 20 años de prisión a un joven que mató a otro por una gallina

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata condenó a Brandon Tomás Ledesma a 20 años de prisión por el asesinato de Jeremías Nahuel Fredes, ocurrido el 8 de enero de 2023 en esa ciudad, luego de una violenta discusión originada por el robo de una gallina.

De manera unánime, los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Paula Soulé hallaron culpable a Ledesma del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, aunque descartaron el agravante de alevosía solicitado por la fiscal Romina Díaz, quien había pedido prisión perpetua.

El abogado defensor, Mauricio Varela, coincidió en la calificación legal pero consideró la pena impuesta como “excesiva” y adelantó que apelará el fallo.

Un conflicto insólito que terminó en tragedia

Todo comenzó por el robo de una gallina en una vivienda de Azopardo al 6100. El dueño del animal fue a reclamarlo a la casa donde se encontraba Ledesma. La discusión se tornó violenta y se sumaron amigos de ambas partes: Fredes apoyando al damnificado y Ledesma a quien se sindicaba como cómplice del robo.

Según testigos, Ledesma y otros jóvenes ingresaron nuevamente a la vivienda y salieron armados con palos, fierros, cuchillos y piedras. Fue entonces cuando Ledesma disparó contra Fredes, primero apuntando a las piernas. El joven intentó escapar corriendo, pero el agresor le disparó por la espalda, hiriéndolo en el cuello.

Vecinos escucharon los disparos y los desgarradores gritos de la madre de la víctima: “¡Me lo mató, el hijo de puta me lo mató!”

Un vecino trasladó a Fredes al Hospital Interzonal en su propio auto, pero el joven murió el 16 de enero, tras ocho días de agonía en terapia intensiva.

Se mantuvo prófugo durante seis meses

Luego del crimen, Ledesma estuvo prófugo hasta el 28 de junio de 2023, cuando fue detenido en una moto robada. Intentó escapar y hacerse pasar por su hermano menor, pero fue identificado por el sistema informático policial y trasladado a Batán. La moto había sido robada ese mismo día, confirmaron fuentes de la comisaría tercera de la ciudad alnearia.

Una versión que no convenció

En su declaración, Ledesma intentó justificar el disparo, alegando que Fredes había ingresado armado a su casa y que actuó para defender a su hermano menor, pero la fiscal Romina Díaz calificó su relato de “inverosímil”.

Según la acusación, la reconstrucción del hecho y los testimonios de vecinos demostraron que Ledesma disparó deliberadamente, y su conducta posterior —mantenerse prófugo y utilizar una moto robada— contradice cualquier intento de justificar el hecho como defensa propia.

El fallo

El Tribunal Oral N° 1 lo declaró culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y lo condenó a 20 años de prisión efectiva. De esta forma, se cerró un caso que comenzó con una banal disputa vecinal y terminó con la muerte de un joven de 23 años, desatando una fuerte conmoción en el barrio El Progreso.