Complicada llegada de los Reyes Magos en Pergamino terminó con Gaspar herido

Una celebración por la llegada de los Reyes Magos en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, se vio interrumpida por un accidente que dejó a uno de los protagonistas herido. El hecho ocurrió en el Parque Belgrano, donde se desarrollaba una actividad tradicional que convocó a numerosas familias.

El incidente se produjo cuando uno de los hombres que representaba al Rey Mago Gaspar descendía en paracaídas como parte del espectáculo aéreo. Durante la maniobra de aterrizaje, el paracaidista desvió su trayectoria con el objetivo de evitar caer sobre el público presente, lo que derivó en una fuerte caída contra el suelo.

Como consecuencia del impacto, el hombre habría sufrido una fractura de cadera. De inmediato se montó un operativo de emergencia que contó con la intervención de fuerzas de seguridad y personal médico del SAME, quienes brindaron las primeras atenciones en el lugar.

Posteriormente, el “Rey Mago paracaidista” fue trasladado de urgencia al Hospital local San José, donde quedó internado en observación y bajo control médico.

La llegada de los Reyes Magos en paracaídas es una tradición que se realiza cada año en Pergamino, acompañada por diversas actividades recreativas destinadas a las familias. En esta oportunidad, sin embargo, el festejo se vio empañado por el accidente de uno de sus protagonistas.