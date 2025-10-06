Cómo ver TNT Sports en vivo online: la guía definitiva para el fútbol argentino

Si sos un fanático del fútbol argentino y no querés perderte ni un solo partido de la Liga Profesional de Fútbol, la pregunta clave es: ¿cómo ver TNT Sports en vivo online de forma legal y segura? Olvidate de las transmisiones piratas y de mala calidad. La forma de acceder al canal premium ha evolucionado, y en 2025 el panorama se centraliza en dos vías principales para el streaming, ambas oficiales.

A continuación, te detallamos las opciones actualizadas para que podás disfrutar del mejor contenido deportivo en tu dispositivo favorito.

1. La opción principal de streaming: TNT Sports en Max (Ex HBO Max)

Desde hace un tiempo, la plataforma de streaming Max (antes conocida como HBO Max) se convirtió en el principal centro de operaciones para ver TNT Sports online en Argentina, Chile y otros países de la región. Esto te permite mirar todo el contenido deportivo sin depender de un decodificador de cable tradicional.

A. Si tenés el Pack Fútbol (Cable/TV Paga)

Si ya sos cliente de un operador de TV paga y contrataste el Pack Fútbol (que incluye TNT Sports Premium y ESPN Premium), tenés acceso directo al contenido de TNT Sports dentro de la plataforma Max (para Argentina).

Pasos para activar el acceso a Max:

Verificá tu proveedor: Asegurate de que tu operador de cable (como Flow, DGO, Telecentro, u otros proveedores habilitados) te brinde el acceso a Max como parte de la suscripción al Pack Fútbol. Activá la cuenta: Ingresá a la web o app de tu proveedor y buscá la opción para vincular o activar Max. Necesitarás crear un usuario y contraseña para Max si todavía no lo tenés. Disfrutá en Max: Una vez que inicies sesión en la app o web de Max, buscá el hub de TNT Sports (generalmente ubicado en la parte superior de la pantalla) para encontrar los partidos en vivo de la Liga Profesional, programas de análisis (Todos Somos Técnicos, Pelota Parada), y resúmenes.

B. Si solo querés la suscripción por internet (sin cable)

Si no sos cliente de TV por cable o buscás una solución puramente digital, TNT Sports y Max ofrecen planes independientes a través de ciertos operadores de Internet o telefonía.

Suscripción directa con operadores: Algunos operadores como Telecentro (para clientes de internet), o Claro (Móvil/Fija) te permiten contratar el servicio de TNT Sports de forma independiente del cable, con el beneficio de acceder al contenido directamente en la app de Max.

Algunos operadores como (para clientes de internet), o (Móvil/Fija) te permiten contratar el servicio de TNT Sports de forma independiente del cable, con el beneficio de acceder al contenido directamente en la app de Max. Contratación vía Max: En algunos mercados, podés suscribirte a un plan de Max que incluye TNT Sports (a veces denominado Plan Platino o un plan adicional de deportes), sin necesidad de tener un paquete de televisión tradicional.

Vía de Acceso Requisito Principal Plataforma Online Contenido Pack Fútbol Ser cliente de TV Paga con Pack Fútbol contratado. Max (vinculando la cuenta del operador). Fútbol Argentino, Copa Proyección, Programación exclusiva. Suscripción Directa Online Contratar el servicio de TNT Sports a través de un operador de Internet/Móvil habilitado o vía Max. Max Fútbol Argentino, Copa Proyección, Programación exclusiva.

2. El streaming de tu cableoperador: DGO, Flow y otros

Si ya contrataste el Pack Fútbol (TNT Sports Premium y ESPN Premium) a través de tu empresa de cable, tenés la posibilidad de ver el canal en vivo directamente a través de las plataformas de streaming de tu propio proveedor. Esta es, a menudo, la forma más sencilla para los suscriptores tradicionales.

Las principales plataformas de los operadores de TV Paga en Argentina son:

Flow (Telecentro/Cablevisión): Si tenés Pack Fútbol contratado con Flow, podés ver la señal TNT Sports Premium (Canal 124) en vivo a través de la app de Flow (disponible para móviles, smart TVs y web).

Si tenés Pack Fútbol contratado con Flow, podés ver la señal en vivo a través de la (disponible para móviles, smart TVs y web). DGO (DirecTV Go): Los clientes de DirecTV con Pack Fútbol acceden a la transmisión en vivo de TNT Sports dentro de la plataforma DGO .

Los clientes de DirecTV con Pack Fútbol acceden a la transmisión en vivo de TNT Sports dentro de la . Telecentro Play: Si sos cliente de Telecentro, podés acceder a TNT Sports desde la app Telecentro Play con tu usuario y contraseña de sucursal virtual.

Importante: Recordá que, independientemente de la plataforma, el fútbol de la Primera División argentina es un servicio premium. Para ver los partidos, es obligatorio tener el Pack Fútbol contratado en Argentina.

3. ¿Y TNT Sports GO?

Anteriormente, la transmisión online se centralizaba en una aplicación llamada TNT Sports GO. Sin embargo, la plataforma fue absorbida y su contenido migró completamente a Max.

Hoy en día, el término TNT Sports GO es obsoleto para la mayoría de los usuarios y países. Si estás buscando TNT Sports GO, la respuesta es: la experiencia de streaming ahora se vive completamente a través de la aplicación Max (anteriormente HBO Max).

Requisitos técnicos para una transmisión óptima

Para que no te agarre un lag justo en el momento del gol, es fundamental que tengás una buena conexión a internet y dispositivos compatibles.

Conexión a Internet: Se recomienda una conexión de banda ancha de al menos 5 a 8 Mbps estables para la reproducción en calidad estándar (HD). Para transmisiones en Full HD o si tenés múltiples dispositivos conectados, lo ideal es contar con 15 Mbps o más.

Se recomienda una conexión de banda ancha de al menos para la reproducción en calidad estándar (HD). Para transmisiones en Full HD o si tenés múltiples dispositivos conectados, lo ideal es contar con 15 Mbps o más. Dispositivos compatibles: Smart TVs con aplicaciones de Max, Flow o DGO. Teléfonos y tablets (Android e iOS). Computadoras (a través del navegador web). Dispositivos de streaming como Chromecast, Apple TV, o consolas de videojuegos.



Asegurate de mantener la aplicación que uses (Max o la de tu cableoperador) actualizada para evitar problemas de compatibilidad y disfrutar de la mejor calidad de imagen.