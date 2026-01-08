¿Cómo usar Tina? El asistente virtual de ANSES para tus trámites

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) incorporó a “Tina”, un asistente virtual basado en inteligencia artificial, a su plataforma web oficial para facilitar consultas y la realización de trámites de forma rápida y eficiente, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

La nueva herramienta digital de Anses

La herramienta digital, que ya estaba operativa en el portal argentina.gob.ar, ahora se encuentra integrada en la página de Anses. Los usuarios pueden activarla haciendo clic sobre su ícono ubicado en el extremo inferior derecho de la pantalla. Desde allí, pueden iniciar un chat y escribir su consulta o elegir entre las opciones sugeridas por el sistema.

Funciones y servicios de “Tina”

“Tina” permite responder preguntas frecuentes y orientar al ciudadano sobre diferentes trámites y prestaciones que se gestionan ante Anses, como información sobre jubilaciones y pensiones, fechas de cobro, asignaciones familiares como la AUH o AUE, y requisitos para descargar documentos oficiales, entre otros servicios. Además, puede derivar consultas a otros organismos del Estado cuando corresponde, ampliando su utilidad más allá del organismo previsional.

Un paso hacia la modernización de los servicios públicos

La incorporación de este tipo de tecnología forma parte de un plan más amplio de modernización y digitalización de los servicios públicos, con el objetivo de reducir tiempos de espera, simplificar gestiones y descongestionar los canales tradicionales de atención, especialmente para quienes no pueden asistir presencialmente a una oficina.

Accesibilidad para los beneficiarios

Con esta mejora, Anses apunta a ofrecer una experiencia de usuario más accesible y autónoma, ayudando a cientos de miles de beneficiarios a gestionar consultas y trámites de forma inmediata mediante un canal digital intuitivo y continuo.